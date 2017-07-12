Налоговая США ожидает от Мейвезера-младшего выплаты задолженности в $ 22 млн
Налоговая служба США (IRS) ожидает от американского боксёра Флойда
Мейвезера-младшего выплаты задолженности в размере $ 22 млн за 2015 год, утверждает The Review Journal.
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Интересно, что именно в 2015 году Мейвезер провёл бой с Мэнни Пакьяо, который принёс ему порядка 250 млн.
Мейвезер попросил у IRS отсрочку для погашения задолженности, пообещав заплатить после поединка с Конором Макгрегором, запланированного на 26 августа в
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