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12 июля 2017, 15:24 | Бокс | Чемпионат.com

Налоговая США ожидает от Мейвезера-младшего выплаты задолженности в $ 22 млн

Налоговая служба США (IRS) ожидает от американского боксёра Флойда Мейвезера-младшего выплаты задолженности в размере $ 22 млн за 2015 год, утверждает The Review Journal.

Налоговая служба США (IRS) ожидает от американского боксёра <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мейвезера-младшего</nobr> выплаты задолженности в размере 22 млн за 2015 год утверждает The Review Journal. Увеличить
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Интересно, что именно в 2015 году Мейвезер провёл бой с Мэнни Пакьяо, который принёс ему порядка 250 млн.

Мейвезер попросил у IRS отсрочку для погашения задолженности, пообещав заплатить после поединка с Конором Макгрегором, запланированного на 26 августа в Лас-Вегасе. Ожидается, что этот поединок принесёт Флойду не менее $ 100 млн.
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