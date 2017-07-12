Федерация бокса России будет всецело курировать любительский и профессиональный бокс
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Руководство Федерации бокса России (ФБР) будет полностью контролировать все вопросы, связанные с развитием любительской и профессиональной разновидности данного вида спорта в стране, сообщается в релизе пресс-службы организации.
Председателем высшего наблюдательного совета ФБР 1 февраля стал начальник службы безопасности президента России Алексей Рубежной, генеральным секретарем организации — Умар Кремлев.
«Федерация бокса России будет регулировать олимпийский и профессиональный бокс, — приводятся в релизе слова Кремлева, отметившего, что все соответствующие документы уже получены. — Профессиональный бокс зарегистрирован (в реестре) как новая дисциплина. У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские лицензии. Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в федерации. Переход из любителей в профессионалы также будет прозрачным».
В федерации создадут департамент по регулированию профессионального бокса, направление возглавил замгенерального секретаря ФБР Кирилл Щекутьев. Консультантом руководителя станет
Организация объединяла самые известные отечественные промоутерские компании, выдавала лицензии промоутерам, менеджерам и разрешение на бои. «Я поддерживаю идею о том, чтобы
Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) в июне 2016 года разрешила профессионалам выступить на Олимпиаде-2016. Новые правила позволят любому боксеру участвовать в Играх. Также в AIBA создан турнир, в котором спортсмены проводят поединки по правилам для профессионалов — Всемирная серия бокса (WSB). Участие в WSB не лишает боксеров шанса выступить на Олимпиадах. В AIBA существует и лига AIBA Pro Boxing, победа в которой позволяет боксеру участвовать в Играх.
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