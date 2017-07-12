Федерация бокса России будет всецело курировать любительский и профессиональный бокс

Председателем высшего наблюдательного совета ФБР 1 февраля стал начальник службы безопасности президента России Алексей Рубежной, генеральным секретарем организации — Умар Кремлев.

«Федерация бокса России будет регулировать олимпийский и профессиональный бокс, — приводятся в релизе слова Кремлева, отметившего, что все соответствующие документы уже получены. — Профессиональный бокс зарегистрирован (в реестре) как новая дисциплина. У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские лицензии. Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в федерации. Переход из любителей в профессионалы также будет прозрачным».

В федерации создадут департамент по регулированию профессионального бокса, направление возглавил замгенерального секретаря ФБР Кирилл Щекутьев. Консультантом руководителя станет экс-генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Игорь Мазуров, ставший советником Кремлева. Ранее профессиональный бокс в стране регулировала ФПБР, президентом которой был легендарный советский боксер Виктор Агеев, генеральным секретарем — Мазуров.

Организация объединяла самые известные отечественные промоутерские компании, выдавала лицензии промоутерам, менеджерам и разрешение на бои. «Я поддерживаю идею о том, чтобы боксеры-любители или субъекты олимпийского бокса и боксеры-профессионалы представляли одну федерацию, а их деятельность регламентировала одна организация, — отметил Мазуров. — После данных изменений к профессионалам также будет применен закон о “Физической культуре и спорте в Российской Федерации”, а их деятельность будет регламентирована Минспортом».

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) в июне 2016 года разрешила профессионалам выступить на Олимпиаде-2016. Новые правила позволят любому боксеру участвовать в Играх. Также в AIBA создан турнир, в котором спортсмены проводят поединки по правилам для профессионалов — Всемирная серия бокса (WSB). Участие в WSB не лишает боксеров шанса выступить на Олимпиадах. В AIBA существует и лига AIBA Pro Boxing, победа в которой позволяет боксеру участвовать в Играх.