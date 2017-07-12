Мейвезер: Макгрегор хочет убить меня, но он будет расстроен
Флойда
Мейвезера-младшего не беспокоит крайне агрессивный настрой Конора Макгрегора перед предстоящим поединком, хотя он и отметил, что должен быть осторожным с ирландцем, который моложе его на 12 лет.
«Он должен понять, что я был здесь и прежде. Я занимаюсь этим много лет. Сейчас он готов убить меня… Он будет расстроен. Он выйдет на ринг и попытается убить меня. Но у моего отца (Флойда
Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в
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