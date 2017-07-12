Мейвезер: Макгрегор хочет убить меня, но он будет расстроен

«Он должен понять, что я был здесь и прежде. Я занимаюсь этим много лет. Сейчас он готов убить меня… Он будет расстроен. Он выйдет на ринг и попытается убить меня. Но у моего отца (Флойда Мейвезера-старшего, который также является тренером Мейвезера-младшего. — Прим. “Чемпионата”) будет отличный план на бой. Макгрегор хочет одержать брутальную победу. Бойцы выбирают один из двух способов, когда дерутся со мной. Некоторые парни избирают безопасный путь, тогда как другие нацелены на убийство. У Конора тяжёлый удар, так что я должен быть осторожным», — цитирует Мейвезера BoxingScene.



Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.