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Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал ТАСС, что организация зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Министерства спорта РФ и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.

«Это ожидаемое и анонсированное решение с точки зрения развития бокса, это нормально. Профессиональный бокс вытекает из любительского, поэтому все должно развиваться в едином ключе. Тем более, что сейчас Международная ассоциация бокса дает возможность профессионалам участвовать в Олимпийских играх, открылись несколько профессиональных турниров. Это современная тенденция», — сказал Мутко.

«Плюс есть организация, экономика, распределение средств, которые могли бы идти на развитие детского бокса. Это правильно, это движение вперед», — добавил вице-премьер.

Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством советского боксера Виктора Агеева. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров. В организацию также входили такие известные промоутерские организации, как «Патриот» (ее ранее возглавлял сам Кремлев), «Мир бокса», «РМК Боксинг Промоушен», «Урал Боксинг Промоушен» и другие.

ФПБР была образована 25 января 1992 года и зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 1992 года. В 1999 году произошла перерегистрация организации.