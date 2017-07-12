Усик может перенести бой из Киева из-за матча «Динамо»
Генеральный директор компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк прокомментировал информацию о проведении следующего боя чемпиона мира WBO в тяжелом весе Александра Усика в Киеве.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Промоутер сообщил, что следующий бой Усика может пройти в Германии или Великобритании, сообщает «ТСН Проспорт».
«Киев — одна из рабочих версий. Но
Напомним, Усик в статусе главного фаворита Всемирной боксерской суперсерии в четвертьфинале встретится с
Накануне появилась информация, что Усик проведет бой против Хука в Киеве 9 сентября.
Отметим, что все четвертьфиналы состоятся в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter