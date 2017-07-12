Усик может перенести бой из Киева из-за матча «Динамо»

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Промоутер сообщил, что следующий бой Усика может пройти в Германии или Великобритании, сообщает «ТСН Проспорт».

«Киев — одна из рабочих версий. Но вообще-то на “Олимпийском” 9 сентября “Динамо” играет матч УПЛ. Поэтому сейчас говорить о бое Усика в этот день — как минимум неуважение к “Динамо”. В ближайшее время мы все уладим, возможно, даже на этой неделе, а может на следующей», — сказал Красюк.

Напомним, Усик в статусе главного фаворита Всемирной боксерской суперсерии в четвертьфинале встретится с экс-чемпионом мира Марко Хуком.

Накануне появилась информация, что Усик проведет бой против Хука в Киеве 9 сентября.