«Шутки от короля». Как Макгрегор потроллил отца Мейвезера-младшего (видео)
Видео словесной перепалки между пожилым Мейвезером и эпатажным ирландцем.
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Видимо, что-то случилось...
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Во вторник 11-го июля, после первой
«Что насчет Мейвезеров, пришел
Сразу после этих комментариев Конора,
«Что тебе непонятно, сынок? Даже я надеру тебе задницу, слышишь, надеру!», — крикнул
Макгрегор не стал тянуть с остроумным комментарием, и ответил в шутливой форме:
«Ты получишь свой шанс 26 августа, джуниор».
Публику этот ответ развеселил. Дальше спор между ирландцем и
Нужно отметить, что Конор был не слишком суров с пожилым американцем, даже шутил в легкой форме, проявляя хоть
Ниже вы можете посмотреть видео «обмена любезностями» между Макгрегором и
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