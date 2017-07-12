«Шутки от короля». Как Макгрегор потроллил отца Мейвезера-младшего (видео)

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Во вторник 11-го июля, после первой пресс-конференции всемирного тура Мейвезер — Макгрегор, чемпион UFC в легком весе обратился к СМИ в сольном формате. Конор Макгрегор не только говорил о своем оппоненте, но и успел вступить в словесную перепалку с отцом соперника — Мейвезером-старшим.

«Что насчет Мейвезеров, пришел какой-то старик, но я не знаю, кто есть кто, хрен их кто разберет. Я аж смутился, пришел дедуля начал что-то бубнить, не могу различить Мейвезера-младшего и старшего, так что, в любом случае непонятно», — сказал МакГрегор.

Сразу после этих комментариев Конора, Мейвезер-старший поспешил перебить его, находясь в зале.

«Что тебе непонятно, сынок? Даже я надеру тебе задницу, слышишь, надеру!», — крикнул Мейвезер-старший.

Макгрегор не стал тянуть с остроумным комментарием, и ответил в шутливой форме:

«Ты получишь свой шанс 26 августа, джуниор».

Публику этот ответ развеселил. Дальше спор между ирландцем и Мейвезером-старшим продолжился.

Нужно отметить, что Конор был не слишком суров с пожилым американцем, даже шутил в легкой форме, проявляя хоть какое-то уважение к возрасту.

Ниже вы можете посмотреть видео «обмена любезностями» между Макгрегором и Мейвезером-старшим.

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