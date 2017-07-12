Федерация бокса России взялась за профессионалов: дисциплина включена в реестр Минспорта

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что все соответствующие документы уже получены. «Федерация бокса России будет регулировать олимпийский и профессиональный бокс. Профессиональный бокс зарегистрирован как новая дисциплина», — заявил Кремлев.

В Федерации бокса России также будет создан соответствующий департамент по регулированию профессионального бокса, который возглавил заместитель генерального секретаря организации Кирилл Щекутьев. Консультативную помощь Щекутьеву будет оказывать бывший генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Игорь Мазуров, назначенный советником Кремлева.

Минспорт поддержал данную реорганизацию профессионального бокса в России. «Мы поддержали предложение Федерации бокса России по признанию профессионального бокса новой дисциплиной, тем более, что в рамках соревнований среди любителей соревнования в профессиональных лигах проводятся. Мы внесли соответствующие изменения и в перечень видов спорта, и в единый официальный календарный план спортивных соревнований», — заявил ТАСС министр спорта Павел Колобков.

По мнению министра спорта РФ, принятое решение пойдет на пользу системе соревнований по боксу. «Это направлено в первую очередь на формирование системы соревнований по боксу. Должны быть единые государственные требования к проводимым соревнованиям, и они должны соблюдаться. Если федерация этот вопрос готова взять на себя и точно так же координировать, мы поддерживаем это решение и готовы всяческим образом помогать», — отметил министр.

Смена регулятора

До указанных выше изменений профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством советского боксера Виктора Агеева. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров. В организацию также входили такие промоутерские организации, как «Патриот» (ее ранее возглавлял сам Кремлев), «Мир бокса», «РМК Боксинг Промоушен», «Урал Боксинг Промоушен» и другие.

ФПБР выдавала лицензии промоутерам, менеджерам и санкционировала поединки. «У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские лицензии, — отметил Кремлев. — Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в Федерации бокса России, то же самое касается менеджеров, катменов и других субъектов профессионального бокса. Также будут лицензироваться и проходить медобследования боксеры, а переход из любителей в профессионалы также будет прозрачным».

Мазуров в свою очередь отметил, что похожие структуры управления боксом уже давно применяются в некоторых странах мира.

«Я поддерживаю данную идею о том, чтобы боксеры- любители или субъекты олимпийского бокса и боксеры- профессионалы представляли одну федерацию, и чтобы их деятельность регламентировала одна организация, — сказал собеседник агентства. — Данный подход уже используется, в частности, во Франции, Испании и Бельгии. После данных изменений к боксерам-профессионалам также будет применен “Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации”, а их деятельность будет регламентирована Минспортом».

Любители и профи

Международная ассоциация бокса (AIBA) в июне прошлого года разрешила профессиональным боксерам выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

До этого профессиональные боксеры имели право участвовать в Олимпиадах при условии, что они провели менее 15 поединков, за которые получили гонорар, а также при условии подписания специального краткосрочного контракта с организацией. Новые правила позволят любому профессиональному боксеру, независимо от возраста и опыта, принимать участие в Олимпийских играх.

Также в AIBA создан турнир, где боксеры проводят поединки по правилам для профессионалов — Всемирная серия бокса (WSB). Участникам данного турнира разрешено зарабатывать деньги за бои. При этом участие в ВСБ не лишает боксеров шанса выступать на Олимпийских играх.

Также в AIBA существует лига AIBA Pro Boxing, победа в которой дает боксеру право участвовать в Олимпийских играх.

Перемены в федерации