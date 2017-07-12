«Плевать, по каким правилам я его уделаю»

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Непобедимый боксер Флойд Мейвезер-младший и один из лучших бойцов ММА Коннор Макгрегор начали четырехдневный пресс-тур, посвященный их предстоящему бою, в нось с 11 на 12 июня по московскому времени. Первая пресс-конференция соперников состоялась в Лос-Анджелесе. Далее бойцы посетят Торонто, Нью-Йорк и Лондон. Пресс-тур завершится в пятницу, 14 июля.

На пресс-конференции 40-летний Мейвезер сказал, что бой с Макгрегором станет для него последним в карьере вне зависимости от исхода поединка.

«Этот бой будет последним. Я больше не могу. Для моего тела это изнурительно. Независимо от того, что произойдет 26 августа, я больше не могу этого делать. Мое тело доведено до предела.

Я думал, что готов вернуться в форму, но это сложно. Я не тот боксер, что был два года назад. Это делает бой интересным, — передает слова боксера Fighthype.com.

Однако американец и за словом в карман не лез, заявив, что сможет победить своего соперника и в октагоне по правилам ММА.

«Мне плевать, будем ли мы драться в ринге. Плевать, будем ли драться в октагоне. Поставьте меня туда, и я его уделаю»,

— сказал боксер.

В свою очередь Макгрегор не поверил словам Мейвезера и по-своему предсказал исход боя.

«У него маленькие ноги, маленькое тело, маленькая голова.

Я нокаутирую его за четыре раунда. Я не боюсь его.

Из-за ограничений по правилам это будет половинный бой. Если бы это был полный бой, он бы не продлился даже одного раунда, — парировал ирландец.

Незадолго до начала пресс-тура налоговое управление США (IRS) заявило, что Мейвезер не заплатил в 2015 году налог в размере $22,2 млн. На пресс-конференции боксер был предельно спокоен и сказал, что заплатил в том году даже больше — $26 млн, и выразил уверенность, что в случае какиз-либо расхождений, его бы оповестили раньше.

В этот вечер также состоялась первая дуэль взглядов, на которой американский боксер выглядел невозмутимым, а Макгрегор вел себя в привычной всем вызывающей манере.

Соперники долго обменивались словами, а ирландец в какой-то момент даже исполнил нечто среднее между танцем и движениями боксера, уклоняющегося от ударов.

Известный свои эпатажным поведением Макгрегор еще до начала всех разговоров поверг зрителей в шок, не произнеся ни одного слова — достаточно лишь было взглянуть на его костюм. Издалека он выглядит обычным костюмом в белую полоску, но.

вблизи становится заметно, что полоски составляет самое распространенное английское ругательство.

Очевидно, что Мейвезер это заметил, однако никак не отреагировал на провокацию своего соперника.

На пресс-конференции также присутствовал президент UFC Дана Уайт, который заявил, что не исключает ухода Макгрегора из организации после предстоящего боксерского поединка.

«У меня было много парней, которые работали с нами в UFC, они сделали кучу денег и после этого их не видно. Понимаете? Если он заработает определенное количество денег, то он может никогда не вернуться в бои снова. Это часть нашей игры. Этот парень многое сделал для спорта, многое сделал для компании, и этот бой — это то, что он хотел. Поэтому мы разрешили ему это.

Если это будет конец его карьеры, то с этим ничего не поделаешь,

— подытожил Уайт.

Однако, несмотря на такие слова Уайта, Макгрегор в конце июня изъявлял желание провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом говорил все тот же Уайт двумя неделями ранее порталу mmajunkie.com.

Бой по правилам бокса между Мейвезером и Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 26 августа.

Оба бойца подписали соглашение, что не будут соглашать финансовую сторону поединка, однако по слухам ожидается, что американец получит около $150 млн, а ирландец — $100 млн.

Американский боксер провел в своей профессиональной карьере 49 боев и выиграл все из них (26 нокаутом). 28-летний Макгрегор, который впервые выйдет на боксерский ринг, за карьеру бойца ММА провел 24 боя и одержал 21 победу (18 досрочно).