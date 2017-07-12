«Плевать, по каким правилам я его уделаю»
Американский боксер Флойд
Мейвезер-младший и ирландский боец ММА Коннор Макгрегор открыли четырехдневный пресс-тур, посвященный их бою 26 августа, с пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Макгрегор заявил, что нокаутирует своего соперника в четвертом раунде, а Мейвезер сказал, что ему все равно по каким правил избивать ирландца.
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Непобедимый боксер Флойд
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«Этот бой будет последним. Я больше не могу. Для моего тела это изнурительно. Независимо от того, что произойдет 26 августа, я больше не могу этого делать. Мое тело доведено до предела.
Я думал, что готов вернуться в форму, но это сложно. Я не тот боксер, что был два года назад. Это делает бой интересным, — передает слова боксера Fighthype.com.
Однако американец и за словом в карман не лез, заявив, что сможет победить своего соперника и в октагоне по правилам ММА.
«Мне плевать, будем ли мы драться в ринге. Плевать, будем ли драться в октагоне. Поставьте меня туда, и я его уделаю»,
— сказал боксер.
В свою очередь Макгрегор не поверил словам Мейвезера и
«У него маленькие ноги, маленькое тело, маленькая голова.
Я нокаутирую его за четыре раунда. Я не боюсь его.
Незадолго до начала
В этот вечер также состоялась первая дуэль взглядов, на которой американский боксер выглядел невозмутимым, а Макгрегор вел себя в привычной всем вызывающей манере.
Соперники долго обменивались словами, а ирландец в
Известный свои эпатажным поведением Макгрегор еще до начала всех разговоров поверг зрителей в шок, не произнеся ни одного слова — достаточно лишь было взглянуть на его костюм. Издалека он выглядит обычным костюмом в белую полоску, но.
вблизи становится заметно, что полоски составляет самое распространенное английское ругательство.
Очевидно, что Мейвезер это заметил, однако никак не отреагировал на провокацию своего соперника.
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«У меня было много парней, которые работали с нами в UFC, они сделали кучу денег и после этого их не видно. Понимаете? Если он заработает определенное количество денег, то он может никогда не вернуться в бои снова. Это часть нашей игры. Этот парень многое сделал для спорта, многое сделал для компании, и этот бой — это то, что он хотел. Поэтому мы разрешили ему это.
Если это будет конец его карьеры, то с этим ничего не поделаешь,
— подытожил Уайт.
Однако, несмотря на такие слова Уайта, Макгрегор в конце июня изъявлял желание провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом говорил все тот же Уайт двумя неделями ранее порталу mmajunkie.com.
Бой по правилам бокса между Мейвезером и Макгрегором состоится в
Оба бойца подписали соглашение, что не будут соглашать финансовую сторону поединка, однако по слухам ожидается, что американец получит около $150 млн, а ирландец — $100 млн.
Американский боксер провел в своей профессиональной карьере 49 боев и выиграл все из них (26 нокаутом). 28-летний Макгрегор, который впервые выйдет на боксерский ринг, за карьеру бойца ММА провел 24 боя и одержал 21 победу (18 досрочно).
Также стало известно, во сколько обойдется американцам просмотр боя. Противостояние в
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