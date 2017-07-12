IBF: Совет директоров на неделе должен принять решение по боксерам Индонго и Липинцу
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Совет директоров Международной боксерской федерации (IBF) на текущей неделе должен принять решение по ситуации с боксерами Джулиусом Индонго из Намибии и россиянином Сергеем Липинцом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.
Индонго завоевал пояс чемпиона IBF в первом полусреднем весе в декабре прошлого года, сенсационно победив россиянина Эдуарда Трояновского нокаутом на первой минуте поединка. В этом же бою он лишил россиянина и пояса чемпиона IBO. В середине апреля Индонго в Глазго победил чемпиона WBA британца Рики Бернса в объединительном бою.
Обязательным претендентом на титул по линии IBF является россиянин Сергей Липинец. И в своем следующем бою Индонго должен провести обязательную защиту именно против него. В конце апреля стало известно, что Индонго получил травму запястья. А в конце мая менеджер Липинца Алекс Вайсфельд сообщал «Р-Спорт», что Индонго освободит пояс IBF и Липинец проведет титульный бой с претендентом, которого назначит организация.
У Индонго на 19 августа намечен объединительный бой с чемпионом WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом. В активе Индонго 22 победы в 22 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом), на счету Липинца 12 побед (10 — нокаутом).
«Мы получили просьбу от Индонго для предоставления исключения, а также получили ответ от команды Липинца. Совет директоров на этой неделе рассмотрит этот вопрос и, надеемся, примет решение», — сообщили в
Также в IBF сообщили, что торги на проведение боя за звание обязательного претендента в полусреднем весе между россиянином Константином Пономаревым и мексиканцем Карлосом Окампо намечены на 18 июля.
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