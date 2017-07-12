IBF: Совет директоров на неделе должен принять решение по боксерам Индонго и Липинцу

Индонго завоевал пояс чемпиона IBF в первом полусреднем весе в декабре прошлого года, сенсационно победив россиянина Эдуарда Трояновского нокаутом на первой минуте поединка. В этом же бою он лишил россиянина и пояса чемпиона IBO. В середине апреля Индонго в Глазго победил чемпиона WBA британца Рики Бернса в объединительном бою.

Обязательным претендентом на титул по линии IBF является россиянин Сергей Липинец. И в своем следующем бою Индонго должен провести обязательную защиту именно против него. В конце апреля стало известно, что Индонго получил травму запястья. А в конце мая менеджер Липинца Алекс Вайсфельд сообщал «Р-Спорт», что Индонго освободит пояс IBF и Липинец проведет титульный бой с претендентом, которого назначит организация.

У Индонго на 19 августа намечен объединительный бой с чемпионом WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом. В активе Индонго 22 победы в 22 боях на профессиональном ринге (11 — нокаутом), на счету Липинца 12 побед (10 — нокаутом).

«Мы получили просьбу от Индонго для предоставления исключения, а также получили ответ от команды Липинца. Совет директоров на этой неделе рассмотрит этот вопрос и, надеемся, примет решение», — сообщили в пресс-службе IBF в ответ на просьбу прояснить ситуацию с возможностью лишения Индонго чемпионского титула в связи с тем, что боксер в следующем бою не проведет обязательную защиту против Липинца.

Также в IBF сообщили, что торги на проведение боя за звание обязательного претендента в полусреднем весе между россиянином Константином Пономаревым и мексиканцем Карлосом Окампо намечены на 18 июля.