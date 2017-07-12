Пакьяо намекнул, что реванш с Хорном будет

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2 июля в Брисбене (Австралия) Пакьяо проиграл титул чемпиона мира WBO во втором полусреднем весе австралийцу Джеффу Хорну, потерпев поражение спорным решением судей.

В контракте на бой с Хорном была прописана возможность реванша для Пакьяо.



«Пусть люди сами судят. Люди видели, что произошло. В прошлом мы видели решения и похуже, когда судьи манипулировали результатами. Меня ничто не удивляет.



Мне нравится этот вид спорта, и, пока страсть к нему не угаснет, я продолжу драться…» — цитирует Пакьяо BoxingScene.