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https://sport.mail.ru/news/boxing/30360032/
12 июля 2017, 10:42 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо намекнул, что реванш с Хорном будет

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо намекнул, что пока не намерен завершать карьеру.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в восьми весовых категориях <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> намекнул что пока не намерен завершать карьеру. Увеличить
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2 июля в Брисбене (Австралия) Пакьяо проиграл титул чемпиона мира WBO во втором полусреднем весе австралийцу Джеффу Хорну, потерпев поражение спорным решением судей.

В контракте на бой с Хорном была прописана возможность реванша для Пакьяо.

«Пусть люди сами судят. Люди видели, что произошло. В прошлом мы видели решения и похуже, когда судьи манипулировали результатами. Меня ничто не удивляет.

Мне нравится этот вид спорта, и, пока страсть к нему не угаснет, я продолжу драться…» — цитирует Пакьяо BoxingScene.
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