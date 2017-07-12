Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30359001/
12 июля 2017, 9:32 | Бокс | ТАСС

Минспорт поддержал регистрацию Федерацией бокса России профессиональной дисциплины

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта России поддержало решение Федерации бокса России о регистрации профессионального бокса как отдельной дисциплины и готово помогать в этом направлении, если организация будет должным образом его координировать. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.

«Мы поддержали предложение Федерации бокса России по признанию профессионального бокса новой дисциплиной, тем более, что в рамках соревнований среди любителей соревнования в профессиональных лигах проводятся. Мы внесли соответствующие изменения и в перечень видов спорта, и в единый официальный календарный план спортивных соревнований», — рассказал Колобков.

По мнению министра спорта РФ, принятое решение пойдет на пользу системе соревнований по боксу. «Это направлено в первую очередь на формирование системы соревнований по боксу. Должны быть единые государственные требования к проводимым соревнованиям, и они должны соблюдаться. Если федерация этот вопрос готова взять на себя и точно так же координировать, мы поддерживаем это решение и готовы всяческим образом помогать», — отметил министр.

Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством советского боксера Виктора Агеева. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров, который будет советником генерального секретаря по данному направлению Федерации бокса России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Щекутьев назначен заместителем генсека Федерации бокса России по развитию профи-бокса

Щекутьев назначен заместителем генсека Федерации бокса России по развитию профи-бокса

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кирилл Щекутьев назначен заместителем генерального секретаря Федерации бокса России по развитию профессионального бокса. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Кремлев: профессиональный бокс в стране теперь будет регулировать Федерация бокса России

Колобков: гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфере

Жуков: решение МОК не повлияет на перспективы России провести летние Олимпийские игры