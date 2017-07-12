Минспорт поддержал регистрацию Федерацией бокса России профессиональной дисциплины
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта России поддержало решение Федерации бокса России о регистрации профессионального бокса как отдельной дисциплины и готово помогать в этом направлении, если организация будет должным образом его координировать. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране.
«Мы поддержали предложение Федерации бокса России по признанию профессионального бокса новой дисциплиной, тем более, что в рамках соревнований среди любителей соревнования в профессиональных лигах проводятся. Мы внесли соответствующие изменения и в перечень видов спорта, и в единый официальный календарный план спортивных соревнований», — рассказал Колобков.
По мнению министра спорта РФ, принятое решение пойдет на пользу системе соревнований по боксу. «Это направлено в первую очередь на формирование системы соревнований по боксу. Должны быть единые государственные требования к проводимым соревнованиям, и они должны соблюдаться. Если федерация этот вопрос готова взять на себя и точно так же координировать, мы поддерживаем это решение и готовы всяческим образом помогать», — отметил министр.
Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством советского боксера Виктора Агеева. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров, который будет советником генерального секретаря по данному направлению Федерации бокса России.
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