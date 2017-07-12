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12 июля 2017, 8:54 | Бокс | ТАСС

Щекутьев назначен заместителем генсека Федерации бокса России по развитию профи-бокса

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кирилл Щекутьев назначен заместителем генерального секретаря Федерации бокса России по развитию профессионального бокса. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Ранее стало известно что Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину. Увеличить
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Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. В частности, организация будет выдавать промоутерские лицензии и контролировать переход боксеров- любителей в профессионалы.

«Заместителем генерального секретаря по развитию профессионального бокса назначен Кирилл Щекутьев. Игорь Мазуров будет советником генерального секретаря по данному направлению», — сказал Кремлев. Также он добавил, что будет создан департамент профессионального бокса, кандидатура руководителя которого на данный момент не утверждена.

Мазуров ранее являлся генеральным секретарем Федерации профессионального бокса России (ФПБР).
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Минспорт поддержал регистрацию Федерацией бокса России профессиональной дисциплины

Минспорт поддержал регистрацию Федерацией бокса России профессиональной дисциплины

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта России поддержало решение Федерации бокса России о регистрации профессионального бокса как отдельной дисциплины и готово помогать в этом направлении, если организация будет должным образом его координировать. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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