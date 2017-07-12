Щекутьев назначен заместителем генсека Федерации бокса России по развитию профи-бокса
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кирилл Щекутьев назначен заместителем генерального секретаря Федерации бокса России по развитию профессионального бокса. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
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Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. В частности, организация будет выдавать промоутерские лицензии и контролировать переход боксеров- любителей в профессионалы.
«Заместителем генерального секретаря по развитию профессионального бокса назначен Кирилл Щекутьев. Игорь Мазуров будет советником генерального секретаря по данному направлению», — сказал Кремлев. Также он добавил, что будет создан департамент профессионального бокса, кандидатура руководителя которого на данный момент не утверждена.
Мазуров ранее являлся генеральным секретарем Федерации профессионального бокса России (ФПБР).
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