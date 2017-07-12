Щекутьев назначен заместителем генсека Федерации бокса России по развитию профи-бокса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. В частности, организация будет выдавать промоутерские лицензии и контролировать переход боксеров- любителей в профессионалы.

«Заместителем генерального секретаря по развитию профессионального бокса назначен Кирилл Щекутьев. Игорь Мазуров будет советником генерального секретаря по данному направлению», — сказал Кремлев. Также он добавил, что будет создан департамент профессионального бокса, кандидатура руководителя которого на данный момент не утверждена.

Мазуров ранее являлся генеральным секретарем Федерации профессионального бокса России (ФПБР).