Кремлев: профессиональный бокс в стране теперь будет регулировать Федерация бокса России

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«Федерация бокса России будет регулировать олимпийский и профессиональный бокс, — сказал Кремлев. — Профессиональный бокс зарегистрирован как новая дисциплина, уже есть соответствующие документы Минюста, а также приказ Минспорта».

Ранее профессиональный бокс в стране регулировала Федерация профессионального бокса России (ФПБР) под руководством советского боксера Виктора Агеева. Основные функциональные обязанности в ФПБР выполнял генеральный секретарь Игорь Мазуров. В организацию также входили такие известные промоутерские организации, как «Патриот» (ее ранее возглавлял сам Кремлев), «Мир бокса», «РМК Боксинг Промоушен», «Урал Боксинг Промоушен» и другие.

По словам Кремлева, дисциплина «профессиональный бокс» в ближайшее время будет внесена в реестр Минспорта, а обязанности относительно ее развития будут возложены на Федерацию бокса России.

«Это сделано для легализации профессионального бокса, чтобы все было честно и прозрачно, а налоговые выплаты производились своевременно, — отметил собеседник агентства. — У нас будет прозрачная структура, федерация будет выдавать промоутерские лицензии. Все промоутеры будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в Федерации бокса России, то же самое касается менеджеров, катменов и других субъектов профессионального бокса. Также будут лицензироваться и проходить медобследования боксеры, а переход из любителей в профессионалы также будет прозрачным».

Федерация профессионального бокса России (ФПБР) была образована 25 января 1992 года и зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 1992 года. В 1999 году произошла перерегистрация организации.