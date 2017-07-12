Мейвезер-младший во второй раз объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американский боксер Флойд Мейвезер-младший заявил, что бой с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором станет для него последним.
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Видимо, что-то случилось...
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«Не важно, что случится 26 августа. Я не могу больше делать это. Мое тело устало. Это очень сложно для меня, говорю людям правду — я не смогу больше этого делать. Мое тело работает на пределе. Сперва это было круто, я думал, что вернусь в форму, но это тяжело. Я не тот, что был два года назад. Я уже не тот же боец. Но это и делает грядущий бой интересным.
У меня много повседневных дел. Совмещать их и тренировки очень сложно, — приводит слова
Накануне Флойд и МакГрегор провели в
Напомним, 40-летний Мейвезер уже объявлял о завершении карьеры, уйдя из бокса в сентябре 2015 года непобежденным. Американец выиграл все 49 боев (26 нокаутом). Долгие годы Мейвезер был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в рейтинге P4P журнала The Ring. В марте этого года Флойд возобновил карьеру ради поединка с МакГрегором.
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