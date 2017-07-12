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https://sport.mail.ru/news/boxing/30357904/
12 июля 2017, 8:30 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер-младший во второй раз объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американский боксер Флойд Мейвезер-младший заявил, что бой с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором станет для него последним.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в пяти весовых категориях американский боксер <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> заявил что бой с чемпионом UFC в легком весе ирландцем <span class=error>Конором</span> МакГрегором станет для него последним. Увеличить
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«Не важно, что случится 26 августа. Я не могу больше делать это. Мое тело устало. Это очень сложно для меня, говорю людям правду — я не смогу больше этого делать. Мое тело работает на пределе. Сперва это было круто, я думал, что вернусь в форму, но это тяжело. Я не тот, что был два года назад. Я уже не тот же боец. Но это и делает грядущий бой интересным.

У меня много повседневных дел. Совмещать их и тренировки очень сложно, — приводит слова Мейвезера-младшего BoxingScene.com.

Накануне Флойд и МакГрегор провели в Лос-Анджелесе первую пресс-конференцию и дуэль взглядов. Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.

Напомним, 40-летний Мейвезер уже объявлял о завершении карьеры, уйдя из бокса в сентябре 2015 года непобежденным. Американец выиграл все 49 боев (26 нокаутом). Долгие годы Мейвезер был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в рейтинге P4P журнала The Ring. В марте этого года Флойд возобновил карьеру ради поединка с МакГрегором.
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