Мейвезер и МакГрегор провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию
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Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась первая пресс-конференция, посвященная поединку между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором.
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По традиции соперники провели первую дуэль взглядов. Это начало их четырехдневного
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