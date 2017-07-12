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https://sport.mail.ru/news/boxing/30357438/
12 июля 2017, 8:16 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер и МакГрегор провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась первая пресс-конференция, посвященная поединку между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором.

В <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> (штат Калифорния США) состоялась первая <nobr>пресс-конференция</nobr> посвященная поединку между <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира по боксу в пяти весовых категориях американцем <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младшим</nobr> и чемпионом UFC в легком весе ирландцем <span class=error>Конором</span> МакГрегором. Увеличить
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По традиции соперники провели первую дуэль взглядов. Это начало их четырехдневного пресс-тура.

В среду, 12 июля, бойцы вновь встретятся в Торонто (Канада), на следующий день в Нью-Йорке (США), а в пятницу в Лондоне (Англия).

Сам бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет по правилам бокса в первом среднем весе.
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