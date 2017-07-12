Что сказали Мейуэзер и Макгрегор на первой пресс-конференции

До грандиозного боя еще полтора месяца, а мир уже разделился на две части. Коротко их можно было бы описать в двух цифровых соотношениях: 49−1 и 50−0. Это, конечно же, означает две возможные ситуации — поражение или победу Флойда Мейуэзера, это два возможных варианта его обновленного послужного списка по итогам этого боя. Говорить о послужном списке Макгрегора в этом случае нечего — в профессиональном боксе у него двойная «баранка» — 0−0.

Сам бой между бойцом и боксером пройдет по правилам профессионального бокса в первом среднем весе 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Свой последний бой американец провел в сентябре 2015 года, которым завершил свою профессиональную карьеру. Однако специально для возможности провести поединок с Макгрегором он вернулся. Бой анонсирован как последний для Флойда вне зависимости от исхода. Макгрегор дебютирует в качестве боксера, а в смешанных единоборствах он провел 27 боев, одержав 24 победы и трижды проиграв.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ.

Когда оба соперника вышли на сцену, встав лицом друг к другу, Флойд выглядел немного уставшим и с очевидной скукой смотрел на Макгрегора. Конор же жевал жвачку, паясничал и кривлялся, о чем-то говорил своему сопернику, но ни на секунду не смог вывести визави из состояния равновесия. Мейуэзер, одетый в спортивный костюм в цветах американского флага, оставался абсолютно спокойным, лишь, повернувшись к публике поправил свою кепочку, которую не снимал на протяжении всей пресс-конференции.

Выход Макгрегора к микрофону, которому дали слово первым, анонсировал глава UFC Дана Уайт. Макгрегор встал, одернув стильный деловой костюм с розовым галстуком, и подошел к микрофону.

— Это не такая пресс-конференция, к которым я привык, — заявил Макгрегор. — 20 тысяч зрителей — голова кругом от такого, спасибо, что вы пришли. Скоро чей-то «ноль» в послужном списке исчезнет. Видите, Флойд пришел без костюма — он уже не может себе позволить купить костюм. Ему конец. Я собираюсь нокаутировать его примерно за четыре раунда, попомните мои слова! Я молодой, уверенный в себе и счастливый человек, который упорно работает, готовясь к этому бою. Никто мне ничего не сможет сделать! Я просто наслаждаюсь собой, замечательно провожу время. В этом бою Флойд будет валяться без сознания в пределах первых четырех раундов. Он всегда дрался с теми, кто его боялся, но я его не боюсь! Бокс — это ограниченные правила, он выбрал те, которые ему будут комфортны. Но это всего лишь половина, нет, четверть от реального боя! И если бы это был настоящий бой, едва ли он продлился бы дольше раунда… Смотрите, кстати, какой у меня костюм!

Макгрегор не был бы собой, если бы отказался от возможности порисоваться в этот вечер. Пообещал публике выпустить вскоре линейку собственных костюмов. Такими переходами от дела к пустой болтовне он будто пытался показать, насколько мало его заботит угроза в виде непобедимого Мейуэзера. Он даже честно признался, что для этого вечера даже не заготавливал какой-то особенной речи. Хотя попытался — и небезуспешно — спровоцировать соперника насчет размера перчаток.

— Он хочет бой в 10-унцовых перчатках? — продолжил ирландец. — Дайте ему такие. Не нравятся мексиканские? Нет проблем, мы в ММА по сути дерутся без перчаток. Набиты они конским волосом или нет — да мне наплевать. Мне плевать на перчатки, эти правила бокса мне вообще кажутся забавными. Не знаю, что еще сказать. Я просто наслаждаюсь, замечательно себя чувствую. На меня дома смотрит Макгрегор-младший. Ребенок — моя лучшая мотивация, чтобы достичь того, чего достичь нельзя. Я хочу обеспечить его на всю жизнь. И продолжу участвовать в различных рекордных мероприятиях. Еще ни один боец ММА не переходил в бокс, хотя обратные случаи в истории были. К примеру, когда у боксеров были проблемы. У Флойда есть проблемки, но он не стал переходить в наш мир, а остался на своей стороне. Что же, я не против. Я в себе уверен. Давайте же повеселимся!

МОЖЕШЬ ВЫБРАТЬ САМ, КАК ТЫ ПРОИГРАЕШЬ.

Флойд вышел к микрофону и, прежде чем заговорить, размял плечи. Чтобы подогреть публику, он несколько раз продекламировал в микрофон «hard work», зал каждый раз отвечал ему «dedication», что в переводе на русский звучит как «упорный труд — преданность делу». «А я еще прежний, резерв еще есть», — засмеялся американец в ответ на реакцию публики.

— Что за число 21? Это то, сколько лет я всем надираю задницу! — заявил Мейуэзер. — Мне плевать, идет ли дождь или находимся ли мы в Арктике, я все равно собираюсь надрать ему задницу. Это будет легкая работа, черт возьми! Давайте их всех сюда, я всех нокаутирую. И этого засранца тоже.

— Да ты тысячу лет никого не нокаутировал, — напомнил Макгрегор, в руках которого непонятно откуда образовался микрофон. В это время Мейуэзер, постоянно перемещавшийся вдоль трибуны с микрофоном, начал демонстрировать бой с тенью на сцене. «Танцуй для меня, мальчик», — передразнил ирландец.

— Дайте мне мой рюкзак! — заорал Мейуэзер, вернувшись к трибуне и не обращая никакого внимания на выходки соперника.

Из рюкзака он достал чек, сумму на котором разглядеть не удалось, но кажется, что все догадались.

— Давайте покажу вам, как выглядит боец на сто миллионов долларов, — продолжил Флойд.

— Эй, это для налоговой, — успел пошутить Макгрегор.

— Да я сам тут налоговая, — огрызнулся Мейуэзер, у которого, по слухам, нешуточные долги перед государством.

Но такие шутки, похоже, его тоже не смущали.

​- Посмотрите, чья фамилия написана первой на всех плакатах, я тут доминирующая сторона, — заявил Мейуэзер. Этот засранец полез на ринг — так я преподам ему урок бокса. Макгрегор неплохо смотрится для боев с 7-значными гонорарами, ну, может, восьмизначными. Я же, черт возьми, боец 9-значного уровня! Сколько там Конор получил за свой последний бой, три миллиона долларов?

Американец отдал должное и поблагодарил всех участников переговоров за то, что этот бой все-таки состоится — мол, это не я один все организую. Но в то же время ответил на колкость Макгрегора по поводу перчаток и, конечно, костюма.

— Я боксирую с 90-х годов и до этого момента, 18 лет я был чемпионом мира, — заявил Флойд. — Но это не проблема! «Эй, Флойд, я хорошо выгляжу в костюме?» Да, но результат боя 26 августа от этого никак не изменится в твою пользу. Хочешь другие перчатки? Да хоть четыре унции наденем, не надо только дурить публику. Нет никаких сомнений, что я надеру ему задницу. Я уже старый. Не тот, что был 20 лет назад, не тот, что был 10 лет назад или 5 лет, даже не тот, что был два года назад. Но у меня еще достаточно осталось, чтобы побить тебя. И я собираюсь это сделать. Мы все видели, как ты сдаешься. Можешь выбрать сам, как ты закончишь этот бой — лицом вниз или же лежа на спине. Тебе нужно только прийти в ринг в назначенное время, все остальное я сделаю сам.

Под конец пресс-конференции Мейуэзер не на шутку раззадорился, хотя, конечно, драки бы не случилось. По всем сценариям еще слишком рано.

— Да ты только и делаешь, что рисуешься, а я делаю все остальное, заявил Мейуэзер. — Ты и сейчас можешь у меня отхватить. Эй, хотите я его прямо сейчас отлуплю? Хотите? Хотя, нет, подожду лучше, когда гонорар заплатят.