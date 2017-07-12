Мэйуэзер в 2015 году не уплатил налоги на сумму $22,2 млн

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В 2015 году Мэйуэзер за бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

Ранее издание Forbes сообщало, что Мэйуэзер обратился в налоговые органы с просьбой перенести дату платежа — боксер намерен погасить долг в августе после поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором.