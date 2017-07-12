Мэйуэзер в 2015 году не уплатил налоги на сумму $22,2 млн
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Налоговая служба США заявила, что боксер Флойд
Мэйуэзер-младший имеет задолженность по налогам за 2015 год в размере $22,2 млн. Об этом сообщает агентство Associated Press.
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В 2015 году Мэйуэзер за бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.
Ранее издание Forbes сообщало, что Мэйуэзер обратился в налоговые органы с просьбой перенести дату платежа — боксер намерен погасить долг в августе после поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором.
Бой по правилам бокса между Мэйуэзером и Макгрегором состоится 26 августа в
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