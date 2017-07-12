Конор Макгрегор заявил, что нокаутирует Флойда Мэйуэзера за четыре раунда

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Бой Мэйуэзер — Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Во вторник в Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция соперников и дуэль взглядов.

«У него маленькие ноги, маленькое тело, маленькая голова. Я нокаутирую его за четыре раунда. Я не боюсь его. Из-за ограничений по правилам это будет половинный бой. Если бы это был полный бой, он бы не продлился даже одного раунда», — цитирует Макгрегора Daily Mail.

Мэйуэзер в ответ заявил, что он не тот, что раньше, но даже такой формы достаточно, чтобы победить Макгрегора.