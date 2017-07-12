Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30357085/
12 июля 2017, 1:39 | Бокс | Р-Спорт

Конор Макгрегор заявил, что нокаутирует Флойда Мэйуэзера за четыре раунда

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что нокаутирует американского боксера Флойда Мэйуэзера за четыре раунда.

Ирландский боец смешанных единоборств <span class=error>Конор</span> Макгрегор заявил что нокаутирует американского боксера <span class=error>Флойда</span> Мэйуэзера за четыре раунда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой Мэйуэзер — Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Во вторник в Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция соперников и дуэль взглядов.

«У него маленькие ноги, маленькое тело, маленькая голова. Я нокаутирую его за четыре раунда. Я не боюсь его. Из-за ограничений по правилам это будет половинный бой. Если бы это был полный бой, он бы не продлился даже одного раунда», — цитирует Макгрегора Daily Mail.

Мэйуэзер в ответ заявил, что он не тот, что раньше, но даже такой формы достаточно, чтобы победить Макгрегора.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео