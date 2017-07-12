Пакьяо отказался выплачивать гонорар тренеру после поражения от Хорна

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«В бою он не выглядел самим собой. Это был не тот боксер, которого мы все знаем. После боя я пытался выяснить его настрой, но он со мной даже не здоровался. Я не знаю, может он во мне разочаровался. Он явно меня избегает, во всяком случае, он по-прежнему не выплатил мне гонорар», — сказал Роуч.

2 июля Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 66,68 килограмма), проиграв австралийцу Джеффу Хорну единогласным решением судей. Поединок проходил в Австралии, счет судейских записок — 117−111, 115−113, 115−113. После боя Роуч посоветовал подопечному завершить карьеру.

38-летний филиппинец потерпел седьмое поражение в карьере при этом 59 победах (38 — нокаутом). Еще два поединка с его участием завершились вничью. Пакьяо — первый и единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.