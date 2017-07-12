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https://sport.mail.ru/news/boxing/30356525/
12 июля 2017, 0:45 | Бокс | Lenta.Ru

Пакьяо отказался выплачивать гонорар тренеру после поражения от Хорна

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не выплатил гонорар тренеру Фредди Роучу после поражения от австралийца Джеффа Хорна. Об этом рассказал сам специалист. Его слова приводит si.com.

Филиппинский боксер <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> не выплатил гонорар тренеру <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роучу</span> после поражения от австралийца <span class=error>Джеффа</span> <span class=error>Хорна</span>. Об этом рассказал сам специалист. По его словам спортсмен разочаровался в нем и избегает общения. После боя с Хорном <span class=error>Роуч</span> посоветовал <span class=error>Пакьяо</span> завершить карьеру. Увеличить
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«В бою он не выглядел самим собой. Это был не тот боксер, которого мы все знаем. После боя я пытался выяснить его настрой, но он со мной даже не здоровался. Я не знаю, может он во мне разочаровался. Он явно меня избегает, во всяком случае, он по-прежнему не выплатил мне гонорар», — сказал Роуч.

2 июля Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 66,68 килограмма), проиграв австралийцу Джеффу Хорну единогласным решением судей. Поединок проходил в Австралии, счет судейских записок — 117−111, 115−113, 115−113. После боя Роуч посоветовал подопечному завершить карьеру.

38-летний филиппинец потерпел седьмое поражение в карьере при этом 59 победах (38 — нокаутом). Еще два поединка с его участием завершились вничью. Пакьяо — первый и единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.
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