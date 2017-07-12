Пакьяо отказался выплачивать гонорар тренеру после поражения от Хорна
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не выплатил гонорар тренеру Фредди Роучу после поражения от австралийца Джеффа Хорна. Об этом рассказал сам специалист. Его слова приводит si.com.
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Видимо, что-то случилось...
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«В бою он не выглядел самим собой. Это был не тот боксер, которого мы все знаем. После боя я пытался выяснить его настрой, но он со мной даже не здоровался. Я не знаю, может он во мне разочаровался. Он явно меня избегает, во всяком случае, он
2 июля Пакьяо утратил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 66,68 килограмма), проиграв австралийцу Джеффу Хорну единогласным решением судей. Поединок проходил в Австралии, счет судейских записок — 117−111, 115−113, 115−113. После боя Роуч посоветовал подопечному завершить карьеру.
38-летний филиппинец потерпел седьмое поражение в карьере при этом 59 победах (38 — нокаутом). Еще два поединка с его участием завершились вничью. Пакьяо — первый и единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.
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