Мэйвезер прокомментировал бой Головкин — Альварес
Американский боксер Флойд
Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО) поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— «Канело» — GGG? Пусть победит лучший. У меня был шанс разделить ринг с «Канело» — тогда я был лучше, но он все еще адовый и взрывной боец! Правда, я не могу сказать, действительно ли сейчас лучшее время для боя с Головкиным, — сказал Мэйвезер в интервью Fighthype.com.
Напомним, ранее Мэйвезер говорил, что «Канело» победит Головкина и называл казахстанского боксера чересчур медленным.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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