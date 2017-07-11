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https://sport.mail.ru/news/boxing/30356189/
11 июля 2017, 22:50 | Бокс | Sports.kz

Мэйвезер прокомментировал бой Головкин — Альварес

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО) поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйвезер-младший</nobr> (49−0 26 КО) поделился мнением о бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— «Канело» — GGG? Пусть победит лучший. У меня был шанс разделить ринг с «Канело» — тогда я был лучше, но он все еще адовый и взрывной боец! Правда, я не могу сказать, действительно ли сейчас лучшее время для боя с Головкиным, — сказал Мэйвезер в интервью Fighthype.com.

Напомним, ранее Мэйвезер говорил, что «Канело» победит Головкина и называл казахстанского боксера чересчур медленным.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.
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