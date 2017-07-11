— «Канело» — GGG? Пусть победит лучший. У меня был шанс разделить ринг с «Канело» — тогда я был лучше, но он все еще адовый и взрывной боец! Правда, я не могу сказать, действительно ли сейчас лучшее время для боя с Головкиным, — сказал Мэйвезер в интервью Fighthype.com.



Напомним, ранее Мэйвезер говорил, что «Канело» победит Головкина и называл казахстанского боксера чересчур медленным.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.