Гога Шаматава: МакГрегор обязательно «уронит» Мэйвезера

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«Конечно, по меркам мирового спорта это не просто бой, — это “бомба”! Мэйвезер непобедим, его рекорд в 49 побед говорит сам за себя, и он величина мирового бокса номер № 1, — говорит Шаматава. — Но и МакГрегор — самый неординарный и универсальный боец в мире, он настоящая звезда ММА».

«Эти парни — выходцы из двух разных видов спорта, и каждый из них хорош в своём деле, но это будет поединок для Мэйвезера в его стихии, где он чувствует себя великолепно. Это его главный козырь», — сказал россиянин.

Но, по словам Шаматавы, американскому боксеру есть чего опасаться: «Конор на то и Конор, ему откровенно наплевать на все обстоятельства и правила. Я жду этот бой с нетерпением, буду болеть за МакГрегора, так как он свой пацан, ведь он из ММА, а его левая рука просто пушечная».

«Мне нравится манера боя ирландца, он очень нестандартный. Так что пусть Флойд очень хорош, но на мой взгляд МакГрегор обязательно “уронит” Мэйвезера. Я так вижу исход этого поединка», — заключил российский боец.