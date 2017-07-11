Назван боксер, который может принести победу «Астана Арланс» в финале с «Куба Домадорес»

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— Если матч завершится вничью, то по регламенту положен дополнительный поединок. В каком весе он пройдет и кого Вы хотите выставить?

— До 52 килограммов. На Кубке Президента мне очень понравился один боксер… Он был в нашем резерве и раньше. Олжас Байниязов из Южно-Казахстанской области. Я ему доверяю это место. В случае равного исхода боя, он может «вытащить» команду. Я его готовлю к этому матчу — он вместе с нами сбор прошел.

На Кубке Президента он показал лучшие бои. Я посмотрел его поединки — он в хорошей форме. Быстрый боксер. С весом проблем нет. Хотя, он ни разу в пятираундовый бой не проходил, но когда-то нужно начинать, перешагнуть эту черту. Поэтому я выбрал его.

Добавим, ранее главный тренер «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков рассказал о формировании основного состава из десяти боксеров, которым предстоит в финале Всемирной серии бокса встретиться с соперниками из «Куба Домадорес».

Финальная встреча седьмого сезона Всемирной серии бокса между клубами «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» пройдет 15 июля в столице Казахстана. Каждая из команд по два раза выигрывала турнир, и в случае победы станет самым титулованным участником состязания.