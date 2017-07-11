IBF: Пока рано говорить о возможности проведения титульных боев с участием Поветкина
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Преждевременно размышлять о возможности проведения боя за титулы по версии Международной боксерской федерации (IBF) с участием российского супертяжеловеса Александра Поветкина, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.
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В июньском рейтинге IBF Поветкин, который 1 июля единогласным решением судей победил украинца Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA
«Поветкин только вернулся в рейтинг, и сейчас очень рано говорить о возможности проведения титульных боев по версии IBF», — сообщили в
Также Поветкин, в активе которого 32 победы при единственном поражении, в ближайшее время вернется в рейтинги WBO и WBA. В июле россиянин вошел в топ-10 тяжеловесов мира по версии журнала The Ring. Чемпионом мира по версии IBF является британец Энтони Джошуа.
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