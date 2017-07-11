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https://sport.mail.ru/news/boxing/30351634/
11 июля 2017, 15:18 | Бокс | Р-Спорт

IBF: Пока рано говорить о возможности проведения титульных боев с участием Поветкина

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Преждевременно размышлять о возможности проведения боя за титулы по версии Международной боксерской федерации (IBF) с участием российского супертяжеловеса Александра Поветкина, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Преждевременно размышлять о возможности проведения боя за титулы по версии Международной боксерской федерации (IBF) с участием российского <span class=error>супертяжеловеса</span> Александра <span class=error>Поветкина</span> сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> организации. Увеличить
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В июньском рейтинге IBF Поветкин, который 1 июля единогласным решением судей победил украинца Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental, занял 13-ю строчку. Россиянин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб россиянин дала положительный результат на запрещенный остарин. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать Поветкина в рейтинги в течение года.

«Поветкин только вернулся в рейтинг, и сейчас очень рано говорить о возможности проведения титульных боев по версии IBF», — сообщили в пресс-службе.

Также Поветкин, в активе которого 32 победы при единственном поражении, в ближайшее время вернется в рейтинги WBO и WBA. В июле россиянин вошел в топ-10 тяжеловесов мира по версии журнала The Ring. Чемпионом мира по версии IBF является британец Энтони Джошуа.
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