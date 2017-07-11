IBF: Пока рано говорить о возможности проведения титульных боев с участием Поветкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В июньском рейтинге IBF Поветкин, который 1 июля единогласным решением судей победил украинца Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental, занял 13-ю строчку. Россиянин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб россиянин дала положительный результат на запрещенный остарин. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать Поветкина в рейтинги в течение года.

«Поветкин только вернулся в рейтинг, и сейчас очень рано говорить о возможности проведения титульных боев по версии IBF», — сообщили в пресс-службе.

Также Поветкин, в активе которого 32 победы при единственном поражении, в ближайшее время вернется в рейтинги WBO и WBA. В июле россиянин вошел в топ-10 тяжеловесов мира по версии журнала The Ring. Чемпионом мира по версии IBF является британец Энтони Джошуа.