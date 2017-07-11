Тайсон Фьюри может 23 сентября сразиться за титул WBA с Фресом Окендо

Об этом рассказал дядя и тренер британского боксёра Питер Фьюри в ходе недавнего интервью BWTM Sports. По его словам, боксёр уже получил лицензию от британского совета по контролю за боксом (BBBofC).



Если всё пройдёт по плану, то команда Фьюри рассчитывает, что Тайсон будет биться за титул регулярного чемпиона по версии WBA. Этот чемпионский пояс остаётся вакантным. Ранее за него должны были побороться Фрес Окендо и Шеннон Бриггс, однако их встреча была отменена из-за положительного допинг-теста последнего. Теперь WBA может назначить бой за титул между Окендо и Фьюри.