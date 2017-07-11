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https://sport.mail.ru/news/boxing/30350470/
11 июля 2017, 13:52 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Победа Хорна не обозначена WBO как явная

Американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы Мэнни Пакьяо, прокомментировал вердикт, вынесенный независимой судейской коллегией WBO по поединку филиппинца с Джеффом Хорном, состоявшемуся 2 июля в Брисбене.

Независимые судьи WBO 10 июля подтвердили, что победа Хорна по очкам в бою с Пакьяо была заслуженной.

«Прежде всего они не заявили, что Хорн явно выиграл бой. У них было пятеро независимых судей. По подсчётам троих из них Хорн одержал победу в близком бою, один выставил ничью, и ещё один отдал победу Пакьяо.

Но это ничего не меняет. Это был бой, который прошёл в равной борьбе. Преимущество можно было посчитать как в одну, так и в другую сторону. По моим подсчётам выиграл Пакьяо с преимуществом в один балл. Но вы знаете, когда бой равный, всё может быть посчитано и в другую сторону.

Мэнни должен решить, что он хочет сделать в будущем. Я узнаю, действительно ли он хочет провести матч-реванш, желает ли продолжать боксировать или из-за своих обязанностей на посту сенатора не может продолжать», — цитирует Арума BoxingScene.
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