IBF: Бой с Влодарчиком в WBSS будет для Гассиева обязательной защитой титула

Ранее менеджер Гассиева Алексей Васильев сообщил, что бой россиянина с экс-чемпионом WBC и IBF Влодарчиком может пройти в конце сентября — начале октября. Гассиев завоевал титул IBF в декабре прошлого года, победив своего соотечественника Дениса Лебедева. Влодарчик является обязательным претендентом на пояс россиянина.

Другой российский боксер Денис Шафиков 30 июня проиграл американцу Роберту Истеру-младшему в бою за титул IBF в легком весе единогласным решением судей. Для Шафикова, который находился в статусе обязательного претендента, это была уже третья неудачная попытка завоевания пояса по линии IBF.