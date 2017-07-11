IBF: Бой с Влодарчиком в WBSS будет для Гассиева обязательной защитой титула
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бой с поляком Кшиштофом Влодарчиком во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) будет для россиянина Мурата Гассиева обязательной защитой титула чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.
Ранее менеджер Гассиева Алексей Васильев сообщил, что бой россиянина с
Другой российский боксер Денис Шафиков 30 июня проиграл американцу Роберту
«IBF не будет назначать реванш. В будущем Шафиков может вернуться на позиции, которые позволят ему снова бороться за титул», — добавили в
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