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11 июля 2017, 13:31 | Бокс | Р-Спорт

IBF: Бой с Влодарчиком в WBSS будет для Гассиева обязательной защитой титула

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Бой с поляком Кшиштофом Влодарчиком во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) будет для россиянина Мурата Гассиева обязательной защитой титула чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.

Ранее менеджер Гассиева Алексей Васильев сообщил, что бой россиянина с экс-чемпионом WBC и IBF Влодарчиком может пройти в конце сентября — начале октября. Гассиев завоевал титул IBF в декабре прошлого года, победив своего соотечественника Дениса Лебедева. Влодарчик является обязательным претендентом на пояс россиянина.

Другой российский боксер Денис Шафиков 30 июня проиграл американцу Роберту Истеру-младшему в бою за титул IBF в легком весе единогласным решением судей. Для Шафикова, который находился в статусе обязательного претендента, это была уже третья неудачная попытка завоевания пояса по линии IBF.

«IBF не будет назначать реванш. В будущем Шафиков может вернуться на позиции, которые позволят ему снова бороться за титул», — добавили в пресс-службе IBF.
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