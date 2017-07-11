Фроч: Макгрегору будет очень трудно подойти к Мейвезеру, не говоря уж об ударе

«Должен ли такой бой быть? Нет, потому что это MMA против бокса. Этого не должно происходить, но в таком мире мы теперь живём. Это большой, захватывающий и драматичный бой. Люди говорят, что это клоунада. Но это не так, ведь Макгрегор умеет драться. Но он не боксер, и ему будет очень трудно хоть как-то дотронуться до Мейвезера. Но Флойд не выступал больше двух лет, и тут есть вопросы. Не думаю, что Мейвезер не воспримет Макгрегора всерьез. Он слишком профессионален. Он будет использовать свое движение и резкий джеб. Конору будет очень трудно подойти к нему, не говоря уж об ударе», — цитирует Фроча Sky Sports.