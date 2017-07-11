Фроч: Макгрегору будет очень трудно подойти к Мейвезеру, не говоря уж об ударе
Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что Конору Макгрегоруне удастся завязать настоящий бой с Флойдом Мейвезером-младшим.
«Должен ли такой бой быть? Нет, потому что это MMA против бокса. Этого не должно происходить, но в таком мире мы теперь живём. Это большой, захватывающий и драматичный бой. Люди говорят, что это клоунада. Но это не так, ведь Макгрегор умеет драться. Но он не боксер, и ему будет очень трудно хоть
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