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https://sport.mail.ru/news/boxing/30348475/
11 июля 2017, 11:56 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Фроч: Макгрегору будет очень трудно подойти к Мейвезеру, не говоря уж об ударе

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что Конору Макгрегоруне удастся завязать настоящий бой с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Должен ли такой бой быть? Нет, потому что это MMA против бокса. Этого не должно происходить, но в таком мире мы теперь живём. Это большой, захватывающий и драматичный бой. Люди говорят, что это клоунада. Но это не так, ведь Макгрегор умеет драться. Но он не боксер, и ему будет очень трудно хоть как-то дотронуться до Мейвезера. Но Флойд не выступал больше двух лет, и тут есть вопросы. Не думаю, что Мейвезер не воспримет Макгрегора всерьез. Он слишком профессионален. Он будет использовать свое движение и резкий джеб. Конору будет очень трудно подойти к нему, не говоря уж об ударе», — цитирует Фроча Sky Sports.
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