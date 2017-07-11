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https://sport.mail.ru/news/boxing/30347857/
11 июля 2017, 11:22 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Стала известна цена платной трансляции шоу Мэйуэзер vs Макгрегор

Лэнс Пагмайер из Los Angeles Times уверяет, что Showtime установила цену за платный просмотр (PPV) шоу Флойд Мэйуэзер vs Конор Макгрегор на уровне $ 89,95 в SD и $ 99,95 в HD качестве.

Напомним, по точно такой же цене реализовывались платные трансляции на поединок Флойд Мэйуэзерvs Мэнни Пакьяо. Тогда организаторам шоу удалось установить рекорд по количеству проданных телетрансляций (4,6 млн), а общий доход от мероприятия превысил $ 600 млн.

Поединок между легендарным Флойдом Мэйуэзером и бойцом ММА Конором Макгрегором, не имеющим опыта проведения профессиональных боксерских поединков, был объявлен 14 июня и запланирован в Лас-Вегасе (Невада, США) на 26 августа.
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