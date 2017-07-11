Поветкин планирует провести следующий бой во второй половине 2017 года

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В ночь на 2 июля 37-летний россиянин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). После поединка Поветкин также был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF).

«Я хочу и готов вернуться в этом году. Мы уже обсуждаем этот вопрос [с Андреем Рябинским]», — сказал Поветкин.

В свою очередь Рябинский, являющийся главой промоутерской компании «Мир бокса», сообщил, что по датам и сопернику пока нет конкретной информации.

«Возвращение [на ринг] в этом году реально. Но мы пока не будем торопиться с разговорами на эту тему», — сказал Рябинский.