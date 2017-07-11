Мейвезер: Дядя Сэм получил $26 миллионов от меня в 2015 году
Флойд
Мейвезер-младший отрицает наличие задолженности по налогам в США и сообщает что все давно уже перечислено.
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Видимо, что-то случилось...
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«Верьте половине из того, что видите и ничему из того, что слышите. Особенно это касается СМИ в этой стране [в США]. Пока все пересчитывают мои деньги, предполагая худшее, изложу вам факты… — пишет Флойд на своей странице в Фейсбук. — Дядя Сэм получил $26 миллионов от меня в 2015 году! Чего они еще могут хотеть? Уверен, что мне дали бы знать гораздо раньше, если бы обнаружилось несоответствие, верно? В конечном счете, все хотят принять участие в шоу “Money May”, даже IRS [налоговая служба США — прим. пер. ]! Это нормально, можете складывать числа каждый день, но это не изменит того, что империя устойчива как скала!».
Флойд
Напомним, что ранее ESPN сообщил о наличии задолженности по налогам в США за 2015 год, что могло стать одной из причин возвращения к боям и организации боя с Конором Макгрегором 26 августа.
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