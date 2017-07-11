Хорн: Теперь у меня есть официальное подтверждение победы над Пакьяо

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Независимые судьи WBO 10 июля подтвердили, что победа австралийца в бою с Пакьяо была заслуженной.



«Это даёт мне доказательства в мою пользу, которые я могу использовать. Вместо необходимости самому говорить о том, что я выиграл бой, теперь есть куча других людей, профессионалов, считающих, что я победил», — цитирует Хорна BoxingScene.