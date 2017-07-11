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https://sport.mail.ru/news/boxing/30347018/
11 июля 2017, 10:14 | Бокс | Чемпионат.com

Хорн: Теперь у меня есть официальное подтверждение победы над Пакьяо

Новый чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн прокомментировал вердикт, вынесенный независимой судейской коллегией по его поединку с Мэнни Пакьяо, состоявшемуся 2 июля в Брисбене.

Новый чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO <span class=error>Джефф</span> <span class=error>Хорн</span> прокомментировал вердикт вынесенный независимой судейской коллегией по его поединку с <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> состоявшемуся 2 июля в Брисбене. Увеличить
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Независимые судьи WBO 10 июля подтвердили, что победа австралийца в бою с Пакьяо была заслуженной.

«Это даёт мне доказательства в мою пользу, которые я могу использовать. Вместо необходимости самому говорить о том, что я выиграл бой, теперь есть куча других людей, профессионалов, считающих, что я победил», — цитирует Хорна BoxingScene.
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