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https://sport.mail.ru/news/boxing/30345949/
11 июля 2017, 8:28 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Макгрегор: Мейвезеру следовало оставаться на пенсии

Ирландски чемпион UFC в легкой весовой категории Конор Макгрегор в интервью TMZ прокомментировал новость о том, что Флойд Мейвезер-младший попросил налоговую службу США отложить уплату налогов за 2015 год.

Ирландски чемпион UFC в легкой весовой категории <span class=error>Конор</span> Макгрегор в интервью TMZ прокомментировал новость о том что <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> попросил налоговую службу США отложить уплату налогов за 2015 год. Увеличить
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«— Как вы чувствуете себя за 6 недель до боя?
— Уверенно.

— Цена PPV за ваш бой объявлена. 100 долларов. Что вы ответите тем, кто жалуется, что нужно потратить сотню?
— Надо было 120 делать.

— Вышла новость, что Мейвезер попросил налоговиков отсрочить уплату налогов за 2015 года, речь о 100 миллионах дохода. А вы будете разумно распоряжаться своими доходами от этого боя?
— А похоже? Я ведь на Радео Драйв [в Беверли-Холлз] вычищаю все подряд (смеется). Да, нее… Не знаю. Я буду умен.

— Вы не считаете, что он принял этот бой только для того, чтобы уплатить налоги?
— Мне плевать, что делал Флойд. Мне плевать. Меня не волнует, что он сделал. Ему следовало оставаться на пенсии. Теперь он в [ругательство]. Это чистейшая правда. Ему следовало заплатить налоги и не возобновлять карьеру. И не произносить мое имя".

Напомним, что 26 августа должен состояться их поединок по правилам бокса, а во вторник 11 июля в Лос-Анджелесе состоится их первая пресс-конференция.
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