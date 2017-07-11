Макгрегор: Мейвезеру следовало оставаться на пенсии

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«— Как вы чувствуете себя за 6 недель до боя?

— Уверенно.

— Цена PPV за ваш бой объявлена. 100 долларов. Что вы ответите тем, кто жалуется, что нужно потратить сотню?

— Надо было 120 делать.

— Вышла новость, что Мейвезер попросил налоговиков отсрочить уплату налогов за 2015 года, речь о 100 миллионах дохода. А вы будете разумно распоряжаться своими доходами от этого боя?

— А похоже? Я ведь на Радео Драйв [в Беверли-Холлз] вычищаю все подряд (смеется). Да, нее… Не знаю. Я буду умен.

— Вы не считаете, что он принял этот бой только для того, чтобы уплатить налоги?

— Мне плевать, что делал Флойд. Мне плевать. Меня не волнует, что он сделал. Ему следовало оставаться на пенсии. Теперь он в [ругательство]. Это чистейшая правда. Ему следовало заплатить налоги и не возобновлять карьеру. И не произносить мое имя".