«Канело»: Мне не нужны титулы Головкина и его «ноль». Наш бой определит лучшего P4P-боксера, и это важнее

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«Признаюсь, что бой с Чавесом-младшим был скорее личным, а с Головкиным — это уже более профессиональный. И я скажу вам одну вещь, я одержим победой в этом поединке. Мне не нужны его титулы или его «ноль» (в графе поражений). Для меня важнее просто победить его. Наш бой определит, кто является лучшим боксером в pound-for-pound (вне зависимости от веса), вот что важно для меня.

Некоторым боям потребовалось на организацию пять-шесть лет, наш же поединок сделан всего за год-полтора, и он пройдет в лучшее время. Думаю, все могут быть счастливы. Головкин агрессивный боец, он идет вперед и старается тебя нокаутировать. Это выявит мои способности, благодаря чему наш поединок и является таким интересным, — заявил «Канело» в интервью Fight Network.