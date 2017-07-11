Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30345584/
11 июля 2017, 8:16 | Бокс | Vesti.kz

«Канело»: Мне не нужны титулы Головкина и его «ноль». Наш бой определит лучшего P4P-боксера, и это важнее

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) рассказал о том, какое значение имеет для него бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Мексиканец добавил что одержим своей победой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Признаюсь, что бой с Чавесом-младшим был скорее личным, а с Головкиным — это уже более профессиональный. И я скажу вам одну вещь, я одержим победой в этом поединке. Мне не нужны его титулы или его «ноль» (в графе поражений). Для меня важнее просто победить его. Наш бой определит, кто является лучшим боксером в pound-for-pound (вне зависимости от веса), вот что важно для меня.

Некоторым боям потребовалось на организацию пять-шесть лет, наш же поединок сделан всего за год-полтора, и он пройдет в лучшее время. Думаю, все могут быть счастливы. Головкин агрессивный боец, он идет вперед и старается тебя нокаутировать. Это выявит мои способности, благодаря чему наш поединок и является таким интересным, — заявил «Канело» в интервью Fight Network.

Ранее мексиканец признался, что собирается претендовать в бою с Головкиным на его титул WBC из-за прошлогоднего конфликта с организацией.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Верю, что бой Головкина и "Канело" завершится нокаутом. Средний дивизион никогда не разочаровывает - Де Ла Хойя

Кевин Даллмэн договорился о контракте с топовым клубом КХЛ

"Актобе" усилился начинавшим карьеру в "Лионе" французским защитником