«Канело»: Мне не нужны титулы Головкина и его «ноль». Наш бой определит лучшего P4P-боксера, и это важнее
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) рассказал о том, какое значение имеет для него бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который состоится 16 сентября в
Лас-Вегасе.
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«Признаюсь, что бой с
Некоторым боям потребовалось на организацию
Ранее мексиканец признался, что собирается претендовать в бою с Головкиным на его титул WBC
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