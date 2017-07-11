Дэниэл Джейкобс выбрал победителя в поединке между Головкиным и «Канело»

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«Я с нетерпением жду боя Головкин — «Канело». Если не говорить о том, что я хочу быть на ринге с этими парнями, могу сказать, что они очень талантливы и это будет отличный и конкурентный поединок. Все упирается в то, сможет ли «Канело» выдержать удары Головкина, и если да, то сможет ли он потом вернуться в бой. Я надеюсь на это.

Но я склоняюсь к победе Головкина, он более крупный и сильный панчер. Он уже долгое время в среднем весе и он привык к здешней силе ударов. У «Канело» же не было действительно хорошей проверки в среднем весе. Так что этот бой станет таковым, — цитирует Джейкобса Fighthype.com.

Ранее американец в очередной раз заявил о желании провести реванш с Головкиным, которому он проиграл единогласным решением судей в марте этого года в Нью-Йорке.