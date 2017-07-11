Дэниэл Джейкобс выбрал победителя в поединке между Головкиным и «Канело»
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) высказал свое мнение относительно победителя в поединке между его бывшим соперником — чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я с нетерпением жду боя Головкин — «Канело». Если не говорить о том, что я хочу быть на ринге с этими парнями, могу сказать, что они очень талантливы и это будет отличный и конкурентный поединок. Все упирается в то, сможет ли «Канело» выдержать удары Головкина, и если да, то сможет ли он потом вернуться в бой. Я надеюсь на это.
Но я склоняюсь к победе Головкина, он более крупный и сильный панчер. Он уже долгое время в среднем весе и он привык к здешней силе ударов. У «Канело» же не было действительно хорошей проверки в среднем весе. Так что этот бой станет таковым, — цитирует Джейкобса Fighthype.com.
Ранее американец в очередной раз заявил о желании провести реванш с Головкиным, которому он проиграл единогласным решением судей в марте этого года в
Поединок между GGG и «Канело» состоится 16 сентября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter