Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30345245/
11 июля 2017, 8:11 | Бокс | Vesti.kz

Дэниэл Джейкобс выбрал победителя в поединке между Головкиным и «Канело»

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) высказал свое мнение относительно победителя в поединке между его бывшим соперником — чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

<nobr>Экс-соперник</nobr> GGG рассказал что в этом бою станет ключевым фактором. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я с нетерпением жду боя Головкин — «Канело». Если не говорить о том, что я хочу быть на ринге с этими парнями, могу сказать, что они очень талантливы и это будет отличный и конкурентный поединок. Все упирается в то, сможет ли «Канело» выдержать удары Головкина, и если да, то сможет ли он потом вернуться в бой. Я надеюсь на это.

Но я склоняюсь к победе Головкина, он более крупный и сильный панчер. Он уже долгое время в среднем весе и он привык к здешней силе ударов. У «Канело» же не было действительно хорошей проверки в среднем весе. Так что этот бой станет таковым, — цитирует Джейкобса Fighthype.com.

Ранее американец в очередной раз заявил о желании провести реванш с Головкиным, которому он проиграл единогласным решением судей в марте этого года в Нью-Йорке.

Поединок между GGG и «Канело» состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На этом вечере бокса ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Верю, что бой Головкина и "Канело" завершится нокаутом. Средний дивизион никогда не разочаровывает - Де Ла Хойя

Кевин Даллмэн договорился о контракте с топовым клубом КХЛ

"Актобе" усилился начинавшим карьеру в "Лионе" французским защитником