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https://sport.mail.ru/news/boxing/30344686/
11 июля 2017, 15:17 | Бокс | Чемпионат.com

Независимые судьи признали, что Хорн заслуженно победил Пакьяо

Анонимные независимые судьи, изучавшие бой между Джеффом Хорном и Мэнни Пакьяо, признали, что австралиец был заслуженно признан победителем, сообщает пресс-служба WBO.

Анонимные независимые судьи изучавшие бой между <span class=error>Джеффом</span> Хорном и <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> признали что австралиец был заслуженно признан победителем сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> WBO. Увеличить
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Пакьяо, защищавший 2 июля титул чемпиона по версии WBO, проиграл Хорну единогласным решением судей. Мэнни назвал судейство несправедливым, а Филиппинский правительственный совет по играм и развлечениям обратился к WBO с призывом проверить решения рефери и судей.

По мнению анонимных арбитров, Хорн выиграл семь раундов, а Пакьяо — пять. Таким образом, решение и присуждении победы Джеффу признано справедливым.
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