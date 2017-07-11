Независимые судьи признали, что Хорн заслуженно победил Пакьяо

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Пакьяо, защищавший 2 июля титул чемпиона по версии WBO, проиграл Хорну единогласным решением судей. Мэнни назвал судейство несправедливым, а Филиппинский правительственный совет по играм и развлечениям обратился к WBO с призывом проверить решения рефери и судей.



По мнению анонимных арбитров, Хорн выиграл семь раундов, а Пакьяо — пять. Таким образом, решение и присуждении победы Джеффу признано справедливым.