WBO: Независимые судьи решили, что Хорн заслуженно победил в бою с Пакьяо

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Бой между Пакьяо и Хорном за титул WBO, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой Хорна по очкам решением судей. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением арбитра, призвал WBO пересмотреть результат боя, также объявил о намерении провести бой-реванш с австралийцем. WBO дала согласие на проведение анализа результата боя.

«Из оценок независимых судей следует, что Хорн выиграл семь раундов, а Пакьяо — пять, — говорится в сообщении. — Основываясь на анализе, Хорн выиграл бой».

WBO не обладала полномочиями отменить результат боя, однако итог поединка мог быть пересмотрен Национальной федерацией бокса Австралии, если бы был доказан факт мошенничества или иного нарушения закона при вынесении решения.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 — нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. Он впервые завоевал титул чемпиона мира.