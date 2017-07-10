А судьи кто? Главная опасность для Головкина в бою против «Канело»
Решить все вопросы до 12-го раунда — лучшая установка казахстанцу Геннадию Головкину на его поединок против Сауля Альвареса из Мексики. Иначе можно легко остаться без победы и всех своих поясов, которые будут поставлены на кон. А вместе с этим несбыточной станет цель объединить все титулы в среднем весе. Подробнее о главной опасности («Канело» не в счет) для GGG — в материале Vesti.kz.
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Бесспорно, поединок Головкин — Альварес станет важнейшим этапом в карьере обоих боксеров. Слишком многое придет с победой и почти столько же можно потерять в случае проигрыша. Речь не только о чемпионских поясах. На кону авторитет, статус едва ли не лучшего боксера современности, большие контракты и так далее. Каждая команда понимает степень ответственности.
По мнению многих, фаворитом считается GGG. И объективно — так и есть. Казахстанец несколько предпочтительнее, а также лучше по некоторым параметрам. Например, сила, работа ног. Конечно, плотно и точно «врезать» может каждый из них. И «Канело», и Головкин славятся сильными ударами. Но
И не исключено, что несколько раундов, а может и подавляющее большинство будут «осторожными». Такой режим в данный момент выглядит более реальным, чем открытый бой. Откровенная «рубка» несет собой большой риск пропустить тяжелый удар, который решит исход всего противостояния. И
Чего не хотелось бы. Вернее, нельзя допускать этого, и особенно Геннадию Головкину. Как показывает практика, нынешние судьи довольно часто отдают предпочтение «не в ту сторону». Это в первую очередь касается тех поединков, в которых наблюдается довольно тесная и близкая борьба. Серьезно, иной раз судейские решения выглядят слишком сомнительными.
Особо не вдаваясь в историю, можно легко назвать несколько боев, где произошел «бардак». Например, Ковалев — Уорд (причем оба поединка), Пакьяо — Хорн, а также Н`Жикам — Мурата. Данные встречи после себя оставили множество противоречий, споров, обвинений в адрес судей. После оглашения результатов множество экспертов остались в недоумении.
Очень трудно узнать, откуда берется любовь к одному из участников поединка у тех, кто априори должен быть беспристрастным. Да, как говорится, «свечку никто не держал». Но и симпатия видна невооруженным глазом. И стоит брать во внимание, что подобные эпизоды существуют. Поэтому нет никаких гарантий, что 16 сентября за действиями в ринге будут следить компетентные и честные люди.
Много влиятельных личностей вовлечены в «бой десятилетия», а также многим выгодна победа Альвареса. И проще объяснить неправильное вынесенное судейское решение человеческим фактором —
Надеяться на порядочность тех, кто вынесет решение, не стоит. Так что лучшая гарантия GGG на победу — нокаут. Тогда никаких вопросов и сомнений не возникнет.
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