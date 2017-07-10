Сборная России заняла 1-е место на первенстве Европы по боксу среди юниорок

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Тамир Галанов получил лицензию от Европейской конфедерации бокса (EUBC) и выступит на чемпионате мира в немецком Гамбурге в весовой категории до 52 кг. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.