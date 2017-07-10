Сборная России заняла 1-е место на первенстве Европы по боксу среди юниорок
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт. Сборная России заняла первое место в командном зачете на первенстве Европы по боксу среди юниорок в Болгарии.
Россиянки завоевали четыре золотых, одну серебряную и четыре бронзовых награды.
Золото сборной России принесли Людмила Воронцова, Анастасия Шаманова, Анастасия Рыбак и Кристина Ткачева, серебро — Екатерина Молчанова, бронзу — Алена Токарчук, Индира Шудабаева, Екатерина Дынник и Наталия Сычугова.
В неофициальном общекомандном зачете первенства Европы среди девушек (15−16 лет) в Болгарии россиянки стали третьими. Награду высшей пробы завоевала Елена Жиляева, серебро — Ирина Черезова, Нуне Асатрян, Алена Левина, Виктория Бирева, Салтанат Меденова, бронзу — Диана Ермакова, Юлия Арефьева и Ангелина Цатурян.
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