Мигель Котто: Я наслаждаюсь последними месяцами в боксе

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Если Котто победит Йосихиро Камегаи, то, вероятно, он проведет еще один бой в декабре, который станет последним в его карьере. Оба поединка состоятся в рамках партнерства с Golden Boy Promotions.

«Мне нравятся мои последние месяцы в боксе. Впереди последние поединки, после которых я уйду на пенсию. Я уже достиг той популярности, к которой стремился», — сказал Котто.

Напомним, 26 августа в США Котто предстоит сразиться с японцем Йосихиро Камегаи за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.