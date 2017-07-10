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10 июля 2017, 14:28 | Бокс | Vesti.kz

Мигель Котто: Я наслаждаюсь последними месяцами в боксе

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто (40−5, 33 КО) готовится к первому бою после поражения от Сауля «Канело» Альвареса, которое он потерпел в ноябре 2015 года.

Боксер планирует завершить карьеру через два боя. Увеличить
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Если Котто победит Йосихиро Камегаи, то, вероятно, он проведет еще один бой в декабре, который станет последним в его карьере. Оба поединка состоятся в рамках партнерства с Golden Boy Promotions.

«Мне нравятся мои последние месяцы в боксе. Впереди последние поединки, после которых я уйду на пенсию. Я уже достиг той популярности, к которой стремился», — сказал Котто.

Напомним, 26 августа в США Котто предстоит сразиться с японцем Йосихиро Камегаи за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.
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