Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30336758/
10 июля 2017, 12:06 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный соперник Головкина Рамирес узнал следующего оппонента

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (35−0, 24 КО) проведёт обязательную защиту против официального претендента из США Джесси Харта (22−0, 18 КО). Поединок запланирован на 22 сентября в Туксоне (США).

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBO в <span class=error>суперсреднем</span> весе (до 762 кг) мексиканец <span class=error>Хильберто</span> <span class=error>Рамирес</span> (35−0 24 КО) проведёт обязательную защиту против официального претендента из США <span class=error>Джесси</span> <span class=error>Харта</span> (22−0 18 КО). Поединок запланирован на 22 сентября в <span class=error>Туксоне</span> (США). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я всегда хотел драться с соперниками такой величины, даруя людям хорошие бои против наилучших доступных боксёров. Только так я смогу получить признание, как солидный чемпион. Джесси — молодой боец с хорошим рекордом, мы оба высокие, голодны до побед, и я думаю, что поединок получится по-настоящему взрывным», — сказал по случаю Хильберто.

Нельзя не отметить, что оба боксёра являются на редкость рослыми, как для этой весовой категории: рост мексиканца — 189 см, американца — 191 см.

Напомним, что предыдущую защиту Рамирес провёл в апреле, перебоксировав украинского претендента Максима Бурсака. Также мексиканец назывался вероятным соперником Геннадия Головкина в случае перехода казахстанца в 168 фунтов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»