Потенциальный соперник Головкина Рамирес узнал следующего оппонента
Обладатель титула чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (35−0, 24 КО) проведёт обязательную защиту против официального претендента из США Джесси Харта (22−0, 18 КО). Поединок запланирован на 22 сентября в Туксоне (США).
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«Я всегда хотел драться с соперниками такой величины, даруя людям хорошие бои против наилучших доступных боксёров. Только так я смогу получить признание, как солидный чемпион. Джесси — молодой боец с хорошим рекордом, мы оба высокие, голодны до побед, и я думаю, что поединок получится
Нельзя не отметить, что оба боксёра являются на редкость рослыми, как для этой весовой категории: рост мексиканца — 189 см, американца — 191 см.
Напомним, что предыдущую защиту Рамирес провёл в апреле, перебоксировав украинского претендента Максима Бурсака. Также мексиканец назывался вероятным соперником Геннадия Головкина в случае перехода казахстанца в 168 фунтов.
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