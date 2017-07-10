Потенциальный соперник Головкина Рамирес узнал следующего оппонента

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«Я всегда хотел драться с соперниками такой величины, даруя людям хорошие бои против наилучших доступных боксёров. Только так я смогу получить признание, как солидный чемпион. Джесси — молодой боец с хорошим рекордом, мы оба высокие, голодны до побед, и я думаю, что поединок получится по-настоящему взрывным», — сказал по случаю Хильберто.

Нельзя не отметить, что оба боксёра являются на редкость рослыми, как для этой весовой категории: рост мексиканца — 189 см, американца — 191 см.

Напомним, что предыдущую защиту Рамирес провёл в апреле, перебоксировав украинского претендента Максима Бурсака. Также мексиканец назывался вероятным соперником Геннадия Головкина в случае перехода казахстанца в 168 фунтов.