Проводников ждёт стоящего предложения, чтобы вернуться на ринг

Россиянин официально не объявлял о завершении карьеры, но взял некоторый перерыв.



«Сейчас у меня много других дел, так что у меня не было времени, чтобы подумать о возвращении на ринг. Решение о будущем карьеры ещё предстоит принять. Кто знает, что будет? Если будет интересный бой, который будет иметь смысл, то возвращение возможно. Я никогда не был в этом спорте исключительно из-за денег. Я бился ради славы, это моя единственная мотивация в жизни. Теперь есть много других интересных занятий, так что я не хочу зацикливаться на чём-то одном», — цитирует Проводникова BoxingScene.