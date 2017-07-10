Проводников ждёт стоящего предложения, чтобы вернуться на ринг
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников не исключает возможного возвращения на ринг, если получит интересное предложение.
Россиянин официально не объявлял о завершении карьеры, но взял некоторый перерыв.
«Сейчас у меня много других дел, так что у меня не было времени, чтобы подумать о возвращении на ринг. Решение о будущем карьеры ещё предстоит принять. Кто знает, что будет? Если будет интересный бой, который будет иметь смысл, то возвращение возможно. Я никогда не был в этом спорте исключительно
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