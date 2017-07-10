Всероссийские соревнования по боксу пройдут в Слюдянке
Более 150 боксеров примут участие во всероссийских соревнованиях «Слюдянский ринг».
Всероссийские соревнования класса «Б» по боксу «Слюдянский ринг» состоятся с 12 по 15 июля 2017 года в Слюдянке в парке «Прибрежном». Как сообщает
Участие в турнире примут спортсмены 1999−2000 годов рождения в следующих весовых категориях: до 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг. К участию в соревнованиях допускаются боксеры, имеющие не ниже первого спортивного разряда. На соревнованиях можно будет выполнить норматив кандидата в мастера спорта.
Главным судьей соревнований будет судья высшей категории Александр Иванов из Железногорска Красноярского края. Всего в составе судейской коллегии — десять человек. Ожидается, что почетными гостями турнира станут чемпион мира Игорь Михалкин и бронзовый призер Олимпийских игр Альберт Пакеев.
В рамках соревнований Игорь Михалкин проведет в 19.00 12 июля
Победители и призеры в каждой весовой категории получат грамоты и медали. Организаторы турнира предусмотрели также специальные призы. Основные цели соревнований — популяризация и развитие бокса в Иркутской области, повышение спортивного мастерства боксеров, обмен опытом работы тренеров данного вида спорта.
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