Лебедев: Вы еще обязательно увидите меня на ринге

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На фоне разговоров в стиле «Лебедев уже не тот» и «Пора уходить» 37-летний российский боксер Денис Лебедев одолел в Екатеринбурге австралийца Марка Флэнагана, который младше его на десять лет. Эта победа позволила россиянину в седьмой раз отстоять свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super в первом тяжелом весе (до 90,71 кг), которым он владеет с декабря 2012 года. Теперь на счету бойца 30 побед (из них 22 — нокаутом) и два поражения.

Защита этого титула была очень важна для Лебедева не только в плане спасения спортивной репутации, но и в плане сохранения своей коллекции трофеев,

ведь в декабре 2016 года он уже потерял титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), уступив соотечественнику Мурату Гассиеву раздельным решением судей — 113:114, 116:112 и 116:111.

Но в Екатеринбурге все прошло гладко и даже немного скучно. Лебедев гроссмейстерски все рассчитал: осторожное начало, постепенное наращивание давления, впрочем, не приводящее к тотальному преимуществу, и, в конце концов, победа по очкам — 119:108, 119:108, 120:107. Россиянин провел весь поединок точно по замыслу своего предпочитающего осторожную тактику наставника филиппинца Марвина Сомодио, который, кстати, моложе своего подопечного на три года и в профессиональной карьере выступал в наилегчайшем весе.

После того, как рефери поединка в победном жесте поднял руку Лебедева, облачившегося в свой традиционный берет десантника, и болельщики громогласно поприветствовали чемпиона, россиянин официально сообщил, что карьеру заканчивать не собирается, а также признался, что хотел закончить бой досрочно, но сдержал себя.

«Примерно на такой бой и настраивался. Я не жду легких боев, а уж тем более от таких бойцов, как Флэнаган. Мы вообще никогда не выбираем легких путей, поэтому и предложили провести бой такому непростому сопернику. Флэнаган согласился, а перед боем сказал мне: «Я выиграю у тебя завтра». Дело было в гостинице. На это мой тренер ответил: «Лучше тебе быть готовым, иначе Денис тебя вынесет». Это была перепалка с улыбками, — рассказал Лебедев в эфире «Все на матч».

— В девятом раунде было желание закончить бой досрочно, но я сохранил хладнокровие, сосредоточенность и продолжил бой в своем ритме.

Планы на будущее? Они есть, но я озвучу их позже. Вы еще обязательно увидите меня на ринге.

Также Лебедев подтвердил, что не исключает своего участия во Всемирной суперсерии бокса — новом турнире для боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн, который открывается в сентябре этого года:

«Я пока что не дал ответа. Нам поступило предложение, о чем меня уведомил менеджер Вадим Корнилов. Я еще не сказал «нет». У меня стадия раздумий.

Теоретически я допускаю, что буду участвовать в суперсерии. Единственное, мне бы хотелось, чтобы они немножко заинтересовали.

Чемпион и претендент получают одинаковую сумму. Но, наверное, чемпион должен получить немного больше, чем претендент. Это мое мнение, но не только. Так думают многие ребята из нашего чемпионского дивизиона, — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».

Депутат Государственной думы от «Единой России», экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе Дмитрий Пирог заявил, что ждал от Лебедева большего.

«На мой взгляд, Денис сделал ровно столько, сколько было необходимо для победы. Но мы, как болельщики, всегда хотим большего.

Я ждал, когда он попадет плотно. Ждал, когда он ускорится, прибавит, станет плотнее бить, сократит дистанцию. Но получилось так, как получилось.

В любом случае это неплохой бой для Дениса. У меня, правда, сложилось впечатление, что у Дениса не было блеска в глазах. Почему? Сложно сказать.

В принципе, это очень нужный бой. После поражения нужен такой бой, чтобы появилась психологическая уверенность. В каждом раунде Денис был, бесспорно, лучше. При этом следующий его соперник будет в разы лучше, — предупредил Пирог.

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский не согласился с Пирогом и заверил, что и без досрочного завершения победа Лебедева смотрится очень уверенно.

«Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника. Да, не было нокаута, но он и не был нужен. Преимущество Дениса сегодня было подавляющим», —.

цитирует Рябинского официальный сайт «Мир бокса».