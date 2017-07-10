Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - Дортикос

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«На кону будет стоять титул “регулярного” чемпиона WBA», — сказал Костенко.

В ночь на воскресенье в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой Кудряшов встретится в ¼ финала с «регулярным» чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе Дортикосом. Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В его послужном списке 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса — 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.