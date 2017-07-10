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10 июля 2017, 10:19 | Бокс | ТАСС

Титул «регулярного» чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов — Дортикос

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Победитель четвертьфинального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Дмитрием Кудряшовым и кубинцем Юниером Дортикосом станет обладателем титула «регулярного» чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил менеджер Кудряшова Василий Костенко.

Поединок в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет в сентябре. Увеличить
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«На кону будет стоять титул “регулярного” чемпиона WBA», — сказал Костенко.

В ночь на воскресенье в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой Кудряшов встретится в ¼ финала с «регулярным» чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе Дортикосом. Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В его послужном списке 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса — 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.
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