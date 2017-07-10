Титул «регулярного» чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов — Дортикос
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Победитель четвертьфинального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Дмитрием Кудряшовым и кубинцем Юниером Дортикосом станет обладателем титула «регулярного» чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом ТАСС сообщил менеджер Кудряшова Василий Костенко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«На кону будет стоять титул “регулярного” чемпиона WBA», — сказал Костенко.
В ночь на воскресенье в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой Кудряшов встретится в ¼ финала с «регулярным» чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе Дортикосом. Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В его послужном списке 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса — 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.
Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter