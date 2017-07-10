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https://sport.mail.ru/news/boxing/30334927/
10 июля 2017, 11:18 | Бокс | Чемпионат.com

Малиньяджи: Макгегор должен быть сильным и не паниковать в бою с Мейвезером

Бывший чемпион мира Поли Малиньяджи дал совет Конору Мкакгрегору на предстоящий поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«У Конора психология победителя. Вам не выйти на этот уровень, не являясь победителем по природе. И я думаю, что в этом бою Конор будет очень в себя верить. Он всегда был парнем с крайней уверенностью в себе. Вопрос в том, сможете ли вы сохранять в себе эту уверенность, когда всё складывается не так здорово. В эти моменты проявляется внутренний характер, это непросто.

Конор должен обладать этой уверенностью, потому как вероятность того, что в этом бою его ждут трудные моменты, очень высока. Так что он должен обладать этой ментальной решимостью, чтобы справляться с этими моментами без паники, потому что это приводит к большему количеству ошибок», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.
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