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https://sport.mail.ru/news/boxing/30333428/
10 июля 2017, 8:07 | Бокс | Vesti.kz

Том Леффлер раскрыл интригующую составляющую в бою между Головкиным и «Канело»

Промоутер Том Лефффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, рассказал, в чем интрига сентябрьского боя его подопечного против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Промоутер GGG также высказался о возможно исходе поединка. Увеличить
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«Не удивлюсь, если в этом бою будет ранний нокаут, но для меня не станет сюрпризом и то, если он продлится все 12 раундов. Абель Санчес также говорил, что не удивится, если бой пройдет всю дистанцию. “Канело” очень стойкий парень, он быстр. В бою с Чавесом-младшим он показал огромное самообладание. Тогда он боксировал на девять фунтов тяжелее, чем обычно. Это был огромный скачок для него. Конечно, можно сказать, что Чавес был истощен и не смог ничего показать, но он большой парень и обладает талантом. Думаю, что в 160 фунтах вы увидите Альвареса на пике физической формы и очень мотивированного Головкина. Это и делает их поединок таким интригующим», — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.

Ранее промоутер высказался по поводу предстоящего аншлага на поединке Головкина и Альвареса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
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