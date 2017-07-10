Том Леффлер раскрыл интригующую составляющую в бою между Головкиным и «Канело»

«Не удивлюсь, если в этом бою будет ранний нокаут, но для меня не станет сюрпризом и то, если он продлится все 12 раундов. Абель Санчес также говорил, что не удивится, если бой пройдет всю дистанцию. “Канело” очень стойкий парень, он быстр. В бою с Чавесом-младшим он показал огромное самообладание. Тогда он боксировал на девять фунтов тяжелее, чем обычно. Это был огромный скачок для него. Конечно, можно сказать, что Чавес был истощен и не смог ничего показать, но он большой парень и обладает талантом. Думаю, что в 160 фунтах вы увидите Альвареса на пике физической формы и очень мотивированного Головкина. Это и делает их поединок таким интригующим», — цитирует Леффлера Boxingnews24.com.

Ранее промоутер высказался по поводу предстоящего аншлага на поединке Головкина и Альвареса, который пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.