Том Леффлер раскрыл интригующую составляющую в бою между Головкиным и «Канело»
Промоутер Том Лефффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, рассказал, в чем интрига сентябрьского боя его подопечного против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Не удивлюсь, если в этом бою будет ранний нокаут, но для меня не станет сюрпризом и то, если он продлится все 12 раундов. Абель Санчес также говорил, что не удивится, если бой пройдет всю дистанцию. “Канело” очень стойкий парень, он быстр. В бою с
Ранее промоутер высказался по поводу предстоящего аншлага на поединке Головкина и Альвареса, который пройдет 16 сентября на арене
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter