Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30332421/
10 июля 2017, 0:21 | Бокс | ТАСС

Рябинский: Преимущество Лебедева в бою с Флэнаганом было подавляющим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Преимущество россиянина Дениса Лебедева в бою за титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг с австралийцем Марком Флэнаганом было подавляющим. Такое мнение ТАСС высказал глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Рябинский: Преимущество Лебедева в бою с Флэнаганом было подавляющим - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

12-раундовый поединок Лебедева с Флэнаганом прошел в воскресенье в Екатеринбурге. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника, — сказал Рябинский. — Да, не было нокаута, но он и не был нужен. Преимущество Дениса сегодня было подавляющим».

Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
9 июля

Лебедев заинтересован в проведении боя с победителем Всемирной суперсерии бокса

СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один год

Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3х3