Рябинский: Преимущество Лебедева в бою с Флэнаганом было подавляющим
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Преимущество россиянина Дениса Лебедева в бою за титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг с австралийцем Марком Флэнаганом было подавляющим. Такое мнение ТАСС высказал глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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12-раундовый поединок Лебедева с Флэнаганом прошел в воскресенье в Екатеринбурге. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.
«Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника, — сказал Рябинский. — Да, не было нокаута, но он и не был нужен. Преимущество Дениса сегодня было подавляющим».
Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.
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