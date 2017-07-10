Рябинский: Преимущество Лебедева в бою с Флэнаганом было подавляющим

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12-раундовый поединок Лебедева с Флэнаганом прошел в воскресенье в Екатеринбурге. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника, — сказал Рябинский. — Да, не было нокаута, но он и не был нужен. Преимущество Дениса сегодня было подавляющим».

Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.