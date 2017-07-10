Тренер: Лебедев хорошо и стабильно провел бой с Флэнаганом

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В воскресенье Лебедев в 12-раундовом поединке победил Флэнагана единогласным решением судей и защитил титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

«Денис хорошо и стабильно провел бой, — сказал Сомодио. — Мы не торопились лезть на Флэнагана, потому что он достаточно опасен».

Также Сомодио поделился мнением о неучастии Лебедева во Всемирной суперсерии бокса — ежегодного турнира среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн, первый сезон которого стартует в сентябре этого года. «Для Дениса нет проблем, что он не дерется в суперсерии, он может дождаться завершения турнира и встретиться с победителем», — отметил специалист.

Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.