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https://sport.mail.ru/news/boxing/30332420/
10 июля 2017, 0:22 | Бокс | ТАСС

Тренер: Лебедев хорошо и стабильно провел бой с Флэнаганом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-профессионал Денис Лебедев хорошо и стабильно провел бой против австралийца Марка Флэнагана. Такое мнение ТАСС высказал тренер россиянина Марвин Сомодио.

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© ИТАР-ТАСС

В воскресенье Лебедев в 12-раундовом поединке победил Флэнагана единогласным решением судей и защитил титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

«Денис хорошо и стабильно провел бой, — сказал Сомодио. — Мы не торопились лезть на Флэнагана, потому что он достаточно опасен».

Также Сомодио поделился мнением о неучастии Лебедева во Всемирной суперсерии бокса — ежегодного турнира среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн, первый сезон которого стартует в сентябре этого года. «Для Дениса нет проблем, что он не дерется в суперсерии, он может дождаться завершения турнира и встретиться с победителем», — отметил специалист.

Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.
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