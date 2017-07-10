Лебедев победил без куража и без фальши
Денис Лебедев одержал в Екатеринбурге победу над Марком Флэнаганом в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали преимущество россиянину со счетом 119:108, 120:107, 119:108.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Марк Флэнаган не лучший боксер Австралии. Черт, он даже не лучший в своем весе — как минимум Дэнни Грин и Энтони Мандин могут, вероятно, надрать ему зад. Но ему 27, а не сильно за 40, как этим двоим, он занимает приличное место в рейтинге WBA и подходит для добровольной защиты титула. Для домашнего боя после поражения от Мурата Гассиева Флэнаган — вполне нормальный вариант.
ПРЕЗИДЕНТ НЕ СМОТРИТ
Так или иначе, бой состоится в рамках большой промышленной выставки, где будут присутствовать первые лица, и главная задача Лебедева — придать вечеру боев правильный статус, весомость, удостоверение качества. Титул суперчемпиона WBA, сохраненный за Денисом после поражения — в помощь. И не стоит забывать, что Президент никогда не приходил на иные бои, кроме как Федора Емельяненко. Потому что Федор был живой легендой, а вот Поветкин, Рой Джонс и Лебедев — нет.
Слухи о том, что первое лицо приедет — циркулировали последние несколько недель, поговаривали даже, что мероприятие стоит в официальном протоколе.
Бои — это гораздо больше, чем спорт, и бизнес куда более широкий, чем просто продажа билетов и трансляций. Это инструмент политического воздействия. Лучше всех это понимал Дон Кинг — и у него получалось все гораздо больше, чем у прочих. У российских промоутеров привлечь внимание первых лиц пока не очень выходит. За полчаса до выхода на ринг Дениса пришли известия: «передумал. не приедет».
УБАЮКАННАЯ ПУБЛИКА
Бой я смотрел в компании чемпиона WBC Silver Дмитрия Кудряшова и
«Искры нет, куража…- констатировал сидящий рядом Дмитрий Кудряшов. — Не вижу в Денисе эмоций. Ударил, не смог зацепиться, а дальше и руки уже не летят».
В 9 раунде Денису все это, похоже, надоело. Удар в область живота, через локти, отправил Флэнагана на пол — не до окончания счета, но и не стал даже пытаться развить успех.
Публика начинала затихать, не слишком скрывая недовольство пассивностью боксеров.
«Так бывает. Люди, даже когда приходят в театр и не очень разбираются, они чувствуют фальшь…» — это о нравах болельщиков
Фальши в чистом виде в действиях Лебедева не было, было
Еще до того, как судьи объявили свой счет, Денис звонил маме —
Что ж, до следующего боя.
ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ
Новый турнир Всемирная Боксерская Суперсерия был объявлен накануне. Братья Калле и Ниссе Зауэрланды с
Их Super Six, проходивший
В первом тяжелом весе состав участников куда более мощный. Фавориты — чемпион WBO Александр Усик, WBA Мурат Гассиев, WBC Майрис Бриедис и по WBA Юниер Дортикос. Именно они выбирали себе соперников на состоявшейся в субботу жеребьевке в Монако. Выбирали сами.
«Да мы, в общем, и не волнуемся», — отвечали мне по телефону ребята из команды Гассиева за несколько часов до жеребьевки. — Мы выберем Влодарчика, так что все по плану.
Гассиев действительно выбрал Влодарчика, Усик — Марко Хука, Бриедис — постройневшего
На бумаге — все это выглядит очень круто, и как минимум интереснее боя Лебедев — Флэнаган. Испортить турнир можно будет массой способов — судейством, большими паузами между боями, немотивированным исключением
Денис уже готовился к защите против Флэнагана, когда объявили о турнире, и особенно заинтересовать его финансово Зауэрланды не смогли. А может быть, и не очень хотели. Для такого турнира важнее всего легкость и простота, с которой можно договориться о каждом последующем поединке. Будут травмы, отмены боев, поражения фаворитов. Может, новой звезды по итогам и не появится, но этот турнир хорош, пока он продолжается и сохраняется интрига.
Андрей БАЗДРЕВ.
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