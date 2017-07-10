Лебедев победил без куража и без фальши

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Марк Флэнаган не лучший боксер Австралии. Черт, он даже не лучший в своем весе — как минимум Дэнни Грин и Энтони Мандин могут, вероятно, надрать ему зад. Но ему 27, а не сильно за 40, как этим двоим, он занимает приличное место в рейтинге WBA и подходит для добровольной защиты титула. Для домашнего боя после поражения от Мурата Гассиева Флэнаган — вполне нормальный вариант.

ПРЕЗИДЕНТ НЕ СМОТРИТ

Так или иначе, бой состоится в рамках большой промышленной выставки, где будут присутствовать первые лица, и главная задача Лебедева — придать вечеру боев правильный статус, весомость, удостоверение качества. Титул суперчемпиона WBA, сохраненный за Денисом после поражения — в помощь. И не стоит забывать, что Президент никогда не приходил на иные бои, кроме как Федора Емельяненко. Потому что Федор был живой легендой, а вот Поветкин, Рой Джонс и Лебедев — нет.

Слухи о том, что первое лицо приедет — циркулировали последние несколько недель, поговаривали даже, что мероприятие стоит в официальном протоколе.

Бои — это гораздо больше, чем спорт, и бизнес куда более широкий, чем просто продажа билетов и трансляций. Это инструмент политического воздействия. Лучше всех это понимал Дон Кинг — и у него получалось все гораздо больше, чем у прочих. У российских промоутеров привлечь внимание первых лиц пока не очень выходит. За полчаса до выхода на ринг Дениса пришли известия: «передумал. не приедет».

УБАЮКАННАЯ ПУБЛИКА

Бой я смотрел в компании чемпиона WBC Silver Дмитрия Кудряшова и экс-чемпиона мира Дмитрия Пирога. Боксеры на экране двигались неторопливо, экономично, словно им предстояло не 12 раундов чемпионского боя, а все 15 или даже 25. Флэнаган очевидно опасался ударной мощи Дениса, а Лебедев, не чувствуя особой опасности, не форсировал.

«Искры нет, куража…- констатировал сидящий рядом Дмитрий Кудряшов. — Не вижу в Денисе эмоций. Ударил, не смог зацепиться, а дальше и руки уже не летят».

В 9 раунде Денису все это, похоже, надоело. Удар в область живота, через локти, отправил Флэнагана на пол — не до окончания счета, но и не стал даже пытаться развить успех.

Публика начинала затихать, не слишком скрывая недовольство пассивностью боксеров.

«Так бывает. Люди, даже когда приходят в театр и не очень разбираются, они чувствуют фальшь…» — это о нравах болельщиков экс-чемпион мира Дмитрий Пирог.

Фальши в чистом виде в действиях Лебедева не было, было что-то на грани между неспособностью показать что-то в теперешней форме и нежеланием растрачиваться на этот бой и этого конкретного соперника.

Еще до того, как судьи объявили свой счет, Денис звонил маме — из-за ее плохого самочувствия он прервал тренировочный лагерь в США и вернулся в Чехов. Это не могло не повлиять на физическую форму, на настрой и тот самый кураж.

Что ж, до следующего боя.

ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ

Новый турнир Всемирная Боксерская Суперсерия был объявлен накануне. Братья Калле и Ниссе Зауэрланды с экс-главой Golden Boy Promotions Ричардом Шеффером где-то разжились впечатляющими финансовыми ресурсами (где еще платят 400 тысяч только за участие) и поддержкой телевидения — и снова сделали турнир, на этот раз в двух дивизионах.

Их Super Six, проходивший когда-то в суперсреднем весе, был примечателен тем, что сделал звездой Андрэ Уорда, а считавшиеся фаворитами Артур Абрахам и Миккель Кесслер до финала не добрались. Звезд в новом турнире в суперсреднем дивизионе нет. Есть ряд молодых боксеров, обладатель пояса WBA Джордж Гроувс, стремительно стареющий экс-чемпион Юрген Бремер — и еще победитель боя Абрахам — Крис Юбанк-мл., который получит шанс перезапустить карьеру.

В первом тяжелом весе состав участников куда более мощный. Фавориты — чемпион WBO Александр Усик, WBA Мурат Гассиев, WBC Майрис Бриедис и по WBA Юниер Дортикос. Именно они выбирали себе соперников на состоявшейся в субботу жеребьевке в Монако. Выбирали сами.

«Да мы, в общем, и не волнуемся», — отвечали мне по телефону ребята из команды Гассиева за несколько часов до жеребьевки. — Мы выберем Влодарчика, так что все по плану.

Гассиев действительно выбрал Влодарчика, Усик — Марко Хука, Бриедис — постройневшего экс-тяжеловеса Майка Переса, а Дортикосу остался Дмитрий Кудряшов. В качестве запасного, которому почти точно придется вступить в дело — экс-чемпион Кшиштоф Гловацки.

На бумаге — все это выглядит очень круто, и как минимум интереснее боя Лебедев — Флэнаган. Испортить турнир можно будет массой способов — судейством, большими паузами между боями, немотивированным исключением кого-то из участников, да мало ли… улучшить — только одним способом, подписать туда Дениса Лебедева.

Денис уже готовился к защите против Флэнагана, когда объявили о турнире, и особенно заинтересовать его финансово Зауэрланды не смогли. А может быть, и не очень хотели. Для такого турнира важнее всего легкость и простота, с которой можно договориться о каждом последующем поединке. Будут травмы, отмены боев, поражения фаворитов. Может, новой звезды по итогам и не появится, но этот турнир хорош, пока он продолжается и сохраняется интрига.

Андрей БАЗДРЕВ.