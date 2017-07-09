Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA, победив австралийца Флэнагана

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Все судьи отдали победу Ледебеву с подавляющим преимуществом — 119:108, 120:107, 119:108.

Лебедев проиграл прошлый бой, и многие болельщики ожидали от него яркой победы над малоизвестным противником, который впервые выступал за границей. Но сам российский боксер до боя говорил, что не настраивается на нокаут. Так и оказалось — Лебедев предпочел провести поединок в спокойном темпе.

Россиянин довольно долго присматривался к противнику, в первом раунде практически не проведя осмысленных действий в атаке. Но и сам австралиец не спешил идти вперед, действуя осторожно, с опаской и все время думая об обороне. В дальнейшем россиянин немного прибавил в активности, но в целом противники не спеша обменивались ударами с дальней дистанции, проводя тактический бой.

Лебедев довольно много уделял времени работе по корпусу и периодически выстреливал точными прямыми ударами, но не развивал успех, сознательно отпуская соперника. Атаки австралийца были не слишком опасными, но россиянин не форсировал действия в наступательном плане, предпочтя аккуратную манеру боя, а временами даже отдавал инициативу, боксируя издали с отходами. Флэнаган во второй половине боя все больше осмеливался идти вперед, но без особого успеха.

Неожиданный нокдаун

В пятом раунде австралиец подустал, застоялся у канатов и пропустил серию ударов в корпус, но Лебедев не стал развивать ситуацию и отпустил противника. В восьмом раунде россиянину удались несколько ударов в голову. А в девятом после одиночного выпада в корпус Флэнаган оказался в нокдауне. Но и здесь россиянин не воспользовался ситуацией и позволил противнику восстановиться и даже провести один неплохой удар, тут же на него ответив.

В концовке россиянин тоже заметно подустал и не стал завершать поединок досрочно, хотя владел большим преимуществом. В итоге один судья посчитал, что Лебедев выиграл все раунды, а двое — отдали один раунд австралийцу.

37-летний Лебедев впервые вышел на ринг после поражения от соотечественника Мурата Гассиева в декабре прошлого года по очкам разногласием судей, которому он уступил пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен в том поединке по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился обязательным претендентом по этой версии.

Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, и чемпионский пояс вернули Лебедеву. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.

27-летний Флэнаган потерпел пятое поражение при 22 победах (15 нокаутом). Он прервал серию из 10 побед, впервые проиграв с 2013 года. Австралиец впервые боксировал за титул чемпиона мира и за границей.